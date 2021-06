La vacuna que no llega, y la increíble certeza de la ineficacia

Cada quien lo interpreta a su modo: la pelea política en Argentina nunca afloja, ni siquiera ante el desafío de favorecer el bien común. Pero esta afirmación, tal vez temeraria, se fundamenta en la larga exposición de Nicolás Vaquer, en Diputados. Allí, la esencia de la cuestión de por qué la vacuna de Pfizer no ha llegado al país quedó en evidencia, aunque no aclarada. Digamos que todos quedaron satisfechos con un enigma burocrático y leguleyo: algo de la ley de vacunas nacional impide el trato; pero de ese “algo” no se habla porque es confidencial. Ni los diputados saben qué artículo, palabra, o intención, de la ley hecha en Argentina impide lo que pudo hacerse en 89 países y aquí no.

Mientras el kirchnerismo se regodeó en la negativa de coimas enfatizada por el ejecutivo, y la oposición, en la certeza de que se habían ofrecido al país 13,2 millones de vacunas Pfizer que quedaron en el limbo sin inocular a un solo argentino, por lo menos en el territorio nacional, lo obvio saltó a la vista de cualquiera que no guarde rencor teledirigido desde alguna oficina partidaria: "el marco legal (argentino) no es compatible con algunos de los mecanismos contractuales requeridos por Pfizer, vinculados con la indemnidad".

Los 13,2 millones de dosis de la vacuna fueron ofrecidos al gobierno de Alberto Fernández en octubre de 2020. La ley de vacunas se aprobó en el mismo Congreso donde hoy se habló del tema, y se promulgó en noviembre de ese mismo año. Lo que queda claro es que los entusiastas legisladores pasaron por algo algún detalle que echó por tierra con 13,2 millones de vacunas que hubieran favorecido a igual número de argentinos, ya que la Pfizer tiene una sola dosis.

La Ley 27.573, o Ley de Vacunas, fue promulgada el 6 de noviembre de 2020. En su resumen, se dice:

“DECLARESE DE INTERES PUBLICO LA INVESTIGACION, DESARROLLO, FABRICACION Y ADQUISICION DE LAS VACUNAS DESTINADAS A GENERAR INMUNIDAD ADQUIRIDA CONTRA LA COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA ESTABLECIDA POR LA LEY 27.541 Y AMPLIADA POR EL DECRETO 260/20, SU MODIFICATORIO Y NORMATIVA COMPLEMENTARIA, EN VIRTUD DE LA PANDEMIA DECLARADA POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) CON RELACION A LA MENCIONADA ENFERMEDAD”.

La Pfizer, prenda de la puja política nacional, seguirá esperando. Los argentinos, también, mientras ya han muerto más de 82 mil personas y se han contagiado más de 4 millones de ciudadanos.