El MPN, en calma, en medio de la tormenta nacional

La peor semana del gobierno de Alberto Fernández pasó con estrépito de torrente de río desbordado, y fue dejando atrás lo que el río llevaba sin mostrar demasiado: restos de traición, pedacitos de lealtad, mucha reposera improductiva, desconciertos y distracciones. Al cabo, la semana termina más o menos recuperando cauces, aunque dejando la sensación de que nada será igual, de que el escenario definitivamente ha cambiado.

Desde Neuquén se observó el pandemónium con relativa tranquilidad. El gobierno del MPN pasó por esos mismos comicios con un sabor agridulce pero lejos del espanto, pues el partido provincial se impuso con holgura frente a todos, y encara sus próximos compromisos ciudadanos de buen talante: si bien el oficialismo fue derrotado, la unidad no es ni será un problema para lo que viene en lo inmediato. Nadie resultó herido, nada grave, que un apósito no pudiera remediar. Al lado del épico descalabro, de la andanada de audios y tuits epistolares, lo del MPN fue una simple comedia italiana, casi ramplona, y con final feliz. Desde esta comodidad, la observación de lo que sucedió entre Olivos, la Rosada y el Senado, fue en calma.

Omar Gutiérrez estuvo en comunicación con el presidente Fernández y con ministros -tiene diálogo con todos, o, por lo menos, con los más relevantes- desde el lunes en adelante. El miércoles estuvo en la presentación de la Ley Petrolera, horas antes de que estallara la confrontación que provocó la carta de Cristina Kirchner y, antes, el audio de Fernanda Vallejos. En el Museo del Bicentenario estuvo también, lógicamente, el secretario de Energía, Darío Martínez. Si hay alguien del Gabinete con quien Gutiérrez no se ha llevado bien en estos últimos tiempos es precisamente con el neuquino por adopción: no le perdona que no se le haya consultado con el borrador del proyecto. En su entorno lo dicen claramente: “no puede no consultarse a quien gobierna Vaca Muerta”.

Lo cierto es que Gutiérrez se puso a disposición para ayudar al presidente Fernández en las horas difíciles: un gesto que algo podrá traerle después al MPN. Desde el gobierno neuquino se sugirió obrar rápidamente ante lo que se presentó como un “vaciamiento” del Gabinete. Cuando se empezó a ver que se trabajaba en la resolución práctica y concreta, hubo algún suspiro de alivio. También se recibió con satisfacción la corroboración en el cargo del ministro del Interior, Wado De Pedro.

Cuando la tormenta estuvo en su apogeo, hubo voces que se levantaron, como la de Jorge Sapag, con metáforas de buques o aviones que pretenden andar con doble comando. No es una buena práctica, se señaló. Y, también, en el mismo sentido, que se echen culpas tras un resultado eleccionario. Esto se sabe muy bien en el MPN, por donde corren muchos refranes de sabiduría oriental. Se señala, por ejemplo, que ante estos problemas los inteligentes siempre accionan buscando soluciones, mientras los incompetentes se esmeran en repartir culpabilidades.

Gutiérrez seguirá redoblando la apuesta por la intensidad de gestión, como remedio para cualquier vacilación, cualquier duda que emerja del tembladeral político nacional. Está muy entusiasmado con poner en marcha el centro intercultural de Ruca Choroy, una experiencia que tendrá, seguramente, repercusión internacional. También con llegar a no menos de 100 mil estudiantes de los niveles primario y medio con notebooks, para afianzar la llegada digital. El gobierno ya ha conseguido unas 20 mil computadoras. Es de esperar que el cambio de ministro nacional en el área no afecte esta colaboración central que ha habido entre el gobierno provincial, el nacional, y empresas del rubro petrolero.

En el medio de la vorágine, se atienden las coyunturas electivas. Las próximas elecciones son municipales y capitalinas, el 24 de octubre. El MPN, y, particularmente, Mariano Gaido, recibió con beneplácito el rechazo del amparo que se había presentado ante la justicia para frenar la consulta popular por la enmienda de la Carta Orgánica. La consulta se hará, ese día, y se avanzará así otro paso a este afán reformista con el que se ha empeñado el gobierno de Gaido para el principal distrito electoral de la provincia.

Las otras elecciones, las nacionales del 14 de noviembre, serán importantes también para el MPN para ver cómo funciona el respaldo partidario al consagrado candidato en las PASO, Rolando Figueroa, quien, junto a Luciana Ortiz Luna, comenzó inmediatamente a recorrer la provincia, con un discurso de “manos abiertas” hacia todos. El MPN tendrá que mostrar solidez para sostener los votos conseguidos y, aún, incrementarlos. Sus rivales están en problemas: el Frente de Todos, con el drama obvio del escándalo nacional, a cuestas. El sector de Juntos por el Cambio, que sigue dividido. En las últimas horas, mientras Pablo Cervi difundía gestiones para “bajar” la candidatura de Carlos Eguía, mediante un diálogo con Maxi Ferraro, el presidente del ARI; en paralelo, el propio Eguía difundía el respaldo de ese mismo dirigente para su participación activa en los próximos comicios.

Así, la agitación política es continua, dinámica, siempre al borde de la conflagración. No habrá tiempo para los aficionados a las reposeras, pues el requisito mínimo será trabajar, trabajar intensamente. Bienvenida la actividad, a este país que sigue sin resolver ningún problema, porque, aunque no se consigan éxitos, al menos se rompe la inacción, la incomprensible siesta en medio del desastre.