El que se enoja pierde y la gobernadora se volvió a enojar

Un viejo axioma asegura que "quien se enoja pierde". Y en política, los analistas y consultores cuando asesoran a sus clientes, les explican las reacciones adversas que genera un discurso agresivo, con resentimiento y bronca. Pero hay veces que las reacciones no se pueden controlar de manera ideal. Sobre todo cuando la opinión de la gobernadora ya no cuenta dentro del oficialismo rionegrino.

La mandataria Arabela Carreras viajó al Vaticano para estar presente en la ceremonia de canonización de Artémides Zatti, lo invitó -con plata del CFI- al intendente de Viedma Pedro Pesatti. Pensó que el viaje y el ambiente de paz y reflexión divina serviría para limar asperezas. Pero no resultó como lo planeó. La relación entre ambos fue muy tirante, reconocieron desde el entorno de ella. El círculo del capitalino defiende y justifica la postura de él, quien le marca permanentemente las falencias del gobierno provincial en la ciudad, pérdidas permanentes de líquidos cloacales y los barrios dominados por los tiros de las bandas, que tienen más poder que la Policía.

Pero ese no es el nudo de la mala relación, sino que como todo lo que pasa en el gobierno rionegrino, tiene que ver con la futura campaña electoral, el armado de la lista para 2023 y todos los funcionarios que comienzan a despedirse, incluida Carreras. Que Alberto Weretilneck irá por un tercer mandato no es novedad y entre todos los posibles compañeros de fórmula, encontró en Pesatti la figura ideal, no sólo por haber realizado una buena gestión en Viedma y mantener un caudal importante de votos, sino que también le sirve para no elegir a la actual gobernadora o al intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso.

La campaña está metida dentro del gobierno y esta semana quedó demostrado que Carreras está muy lejos de los planes del Albertismo. Mientras la gobernadora aún refunfuñaba por el video de la canción Vuelve de Riky Martin que lanzó Weretilneck por WhattsApp, el cipoleño apuró al presidente de bloque facundo López para que presente la reforma electoral, que le permitirá acortar los plazos eleccionarios y le abre la puerta a las colectoras, un nuevo paso que acerca al sector peronista del senador camporista Martín Doñate que en su alianza Nos Une Río Negro lo llevará a su compañero en la Cámara Alta como candidato a gobernador.

Carreras se durmió y a su regreso no ocultó su enojo. Claramente que el blanco fue Weretilneck, a quien lo acusó de haber dado el visto bueno para que se difunda un video de campaña con un ex gobernador sonriente, con niños alegres y adultos contentos, todo con la letra de Vuelve: "He intentado encontrarte en otras personas. No es igual, no es lo mismo. Nos separa un abismo. Vuelve. Que sin ti la vida se me va. Oh, vuelve. Que me falta el aire si tú no estás. Oh, vuelve. Nadie ocupará tu lugar",

La gobernadora no tuvo reparos en demostrar su enojo y compara la difusión del clip de 34 segundos con el ataud con el escudo de la UCR que quemó Herminio Iglesias durante la campaña de 1983. "Estuvo mal asesorado y hay errores en las campañas que pueden ser graves", apuntó y continuó: "El video fue un error, atrasa". Responsabilizó a los hermanos Elbi y Nelson Cides y en el medio también al presidente de bloque Facundo López.

Precisamente, el alfil incondicional del cipoleño, fue quien redactó el borrador de la reforma electoral, que tomó carácter parlamentario y que se tratará en la próxima sesión, con la aprobación segura no sólo por los votos de JSRN sino también por el apoyo de los cuatro legisladores del Frente Renovador y los tres de Participación Ciudadana, todos alineados con Doñate.

El enojo por la reforma de la ley electoral es porque las colectoras le sacarán lugar a dirigentes de JSRN, sobre todo a los arabelistas que no tienen quién los represente en el armado de las listas. Carreras no ocupa un lugar protagónico en el partido, de hecho en la mesa ejecutiva del partido que se oficializó en la Justicia Federal, Weretilneck y Pesatti serán presidente y vice, y ella ocupa una de las siete vocalías, poco para una gobernadora en ejercicio.

De todas maneras y aunque el poder que le queda es bastante reducido, Carreras deberá instruir a su equipo para la negociación paritaria que le permita cerrar el año de manera tranquila. El lunes se verán la cara con UPCN, ATE y UnTER, estos dos últimos fijaron una postura en común, que también incluye a los judiciales, primero corregir el desfasaje inflacionario del arreglo anterior: "acordamos por 56 o 58 porciento, depende, y la inflación acumulada a septiembre es de 66%, tenemos 10 puntos de diferencia", confiaron desde la Mesa Sindical y ratificaron que de piso buscarán un aumento que equipare el proceso inflacionario.

Se avecinan tiempos complejos a nivel partidario y gubernamental, Carreras sabe que si se enoja pierde. El problema es que, afuera de todo, no tiene demasiado más para perder y solo ella sabe si romperá para que la tengan en cuenta.