¿Los separa un abismo?

Mientras aún retumbaban en Villa Mascardi los disparos de las armas no letales de las fuerzas Federales, que la gobernadora le había reclamado en varias oportunidades a la presidencia, la aparición de un video que promociona la candidatura de Alberto Weretilneck levantó más humo que los gases en el sur de Bariloche.

Fueron apenas 34 segundos con imágenes del cipoleño abrazado con vecinos sonrientes, con un fragmento de la letra de Vuelve de Riky Martin, que fastidió a la propia Arabela Carreras y que podría calificar utilizando la letra de una clásico de Charly García aunque un poco reformado para adaptarlo a la situación: "me siguen pegando abajo".

La semana política en Río Negro tuvo a la gobernadora como una espectadora permanente. El domingo Patricia Bullrich llegó a Bariloche para reclamar por el desalojo en Mascardi y dos días después el Comando Conjunto de Policía Federal, Gendarmería y PSA ingresó con gases lacrimógenos en los terrenos tomados por la lof Lafken Winkul Mapu.

Carreras no participó ni tuvo injerencia en el operativo armado por el gobierno nacional, pero se hizo lo que ella tantas veces le reclamó al presidente. Eso mismo que ella y el gobierno rionegrino no quiere hacer en lago Escondido, con la protección permanente que la apelación eterna a los fallos judiciales le brinda al magnate Joe Lewis, apenas a unos 40 kilómetros al sur de la zona de conflicto hoy militarizada.

El desalojo de la machi Betiana Colhuan y sus seguidores de los terrenos de Parques Nacionales tuvo a la gobernadora y a su ministra de Seguridad Betiana Minor siguiendo el minuto a minuto. Casi un privilegio que ninguna otra situación de inseguridad en la provincia logró. Porque ambas estuvieron ausentes en el femicidio de Patricia Rendon en Catriel, en el reclamo de seguridad en Cipolletti por el asesinato de la joven estudiante de Medicina, Agustina Fernández; o el de la comunidad de Valle Medio ante el crimen de un comerciante en un intento de robo.

Y también la tuvo como espectadora de un video muy bien editado por el equipo de campaña de Weretilneck. Un corto de apenas 34 segundos que le apunta directamente y generó un enorme malestar. "He intentado encontrarte en otras personas. No es igual, no es lo mismo. Nos separa un abismo. Vuelve. Que sin ti la vida se me va. Oh, vuelve. Que me falta el aire si tú no estás. Oh, vuelve. Nadie ocupará tu lugar", fue el fragmento de la canción Vuelve de Riky Martín que utilizaron los creativos que trabajan para Weretilneck. Y si bien sirve para confirmar el lanzamiento del cipoleño a una tercera gobernación, también es un claro mensaje hacia adentro del gobierno.

La mandataria se sintió apuntada y mandó a los suyos a no reenviar el video y borrarlo de sus smartphones. Quedó en evidencia que la estrategia de campaña, que marcará las diferencias de Weretilneck con Carreras y que el actual senador se despegará del gobierno de su propio partido. Resultados de distintas encuestas, además de posicionarlo arriba en la intención de voto, también le marcan que no lo relacionan con cualquier valoración que pueda tener el gobierno provincial de Juntos Somos Río Negro.

Y aunque está en su derecho de llevar la campaña por los carriles que más lo benefician, Carreras cree que hubo un exceso. Charly diría en una adaptación a la letra original: "Le vuelven, vuelven a golpear. Le siguen pegando abajo". Desde el seno del ex gobernador coinciden en que es un mensaje hacia adentro, devolverle a la gobernadora y a su núcleo, que ocupa cargos importantes en la gestión, las trabas que ponen ante cada iniciativa generada desde el otro sector de la interna.

El actual gobierno está en retirada. Carreras lo sabe y además se lo hacen sentir, porque hasta ahora no tiene un lugar en la lista que se arma. No irá por una reelección y tampoco será candidata a vice. Puede llegar a pelear por la intendencia de Bariloche, pero para eso deberá esperar que pasen las elecciones provinciales que serán en abril y también las nacionales, con todo lo que eso puede significar. La ciudad más importante de Río Negro no puede elegir autoridades municipales antes de octubre del año que viene y tampoco puede compartir el acto eleccionario con las nacionales.

La gestión pierde poder a diario, pero aún le queda 15 meses de gobierno. Mucho tiempo en los que deberá resolver cosas muy importantes además de la firma del decreto para llamar a elecciones que serán el 16 de abril. Entre ellas la más próxima será la paritaria del próximo jueves 13. Allí deberá volver a medirse con la postura común de la Mesa Sindical que integra ATE, UnTER y SiTraJur. Los gremios creen que el resultado a favor del oficialismo en las elección de los docentes ratifica la postura de este bloque. Negociar por arriba del índice de inflación para el último trimestre del año y una cláusula de revisión para enero, serán algunos de los requisitos que sin dudas el gobierno no puede prometer dentro de la falta de previsión que caracteriza a la economía argentina de estos últimos años.

Mientras, Carreras con el ministro de Economía Luis Vaisberg y el intendente de Viedma (y candidato a vice en la nueva lista de Weretilneck) estarán en la plaza de San Pedro en el Vaticano, como parte de la delegación Argentina que presenciarán la canonización del laico Artémides Joaquín Desiderio María Zatti, quien dedicó su vida al cuidado de los enfermos en Viedma, a comienzos del siglo 20. ¿Qué deseo le pedirá la gobernadora al "santo de la bicicleta"?