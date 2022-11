El modo campaña dejó a la provincia en piloto automático

El gobierno provincial está en modo campaña. Arabela Carreras se aleja cada vez más de la Casa de Gobierno y su estadía en Bariloche solo se ve interrumpida para pasar unos días en Buenos Aires para convencer a empresarios del proyecto Hidrógeno Verde, ese que su gestión no verá ni un sólo centavo de los 8.500 millones de dólares prometidos.

Río Negro transita claramente un proceso preelectoral, donde el oficialismo se sube al carro ganador que le muestran las encuestas a Alberto Weretilneck. Los números tranquilizan y por eso, el senador no dudó en aceptar la propuesta para integrar la comitiva del Congreso que viajó a Estados Unidos para presenciar las complejas elecciones de medio término.

Se sabe que el dos veces gobernador es un apasionado por la política. La construcción, bien y mal entendida, ocupa su tiempo gran parte del día. Por eso desde el norte del continente estuvo pendiente de lo que sucedió en la provincia. El radicalismo sigue al pie de la letra lo planteado y lo acompañará a nivel provincial, en tanto que en algunas ciudades tendrá candidatos propios. Se tranquilizó cuando ATE aceptó la propuesta salarial. Y reconoció a los suyos que con UnTER se complicará un tanto, porque el comportamiento que el gremio docente durante el año fue de lucha.

Todo parece marchar como pretende. La gobernadora, lejos de plantear alguna batalla, parece decidida a transitar los meses que le quedan sin resolver temas importantes. Problemas que permanecen sin resolución porque Weretilneck se mantiene al margen para que nada pueda salpicar su candidatura. Porque las encuestas también le marcan que el electorado no lo relaciona con la actual gestión de Arabela Carreras.

Sin embargo hay cuestiones que desvelan al cipoleño, quien intentará lograr un tercer mandato al frente de la provincia. Bariloche es la ciudad más poblada y allí mide bien ayudado por la gobernadora que tiene un 60% de imagen positiva. Y por la tracción del intendente Gustavo Gennuso. Precisamente de ese extremo de la provincia, el mandatario reclama por un lugar de privilegio en la lista y se anima a tratar de desbancar a Pedro Pessati, el intendente de Viedma que sería el elegido para acompañar a Weretilneck.

En el Alto Valle el problema es muy distinto al no tener figuras de peso. Esta zona concentra casi el 45% del padrón de la provincia. Y Juntos está mal en varios municipios, especialmente en Cipolletti y Roca, que entre ambas tiene el 30% del electorado. En su ciudad, él mide bien, pero también lo hace su rival Aníbal Tortoriello, que irá con su nueva alianza Cambia Río Negro, ante la salida de la UCR de Justos por el Cambio. La gestión de Claudio Di Tella no levanta y el senador teje y teje para buscar el mejor candidato. Por un lado suena el ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler, pero también hay un tapado, un empresario al que midieron y aún falta convencer, que podría pelear en el mismo terreno con el candidato de la oposición.

La situación de Roca es más compleja, porque desde hace varios meses que todos los sectores de Juntos definieron que el ministro de Producción, Carlos Banacloy será el candidato. Pero pese a que intentan instalarlo, por el momento no queda claro cómo lograrán torcer el dominio que tiene la familia Soria en cada una de las elecciones desde 2003 a la fecha.

El oficialismo también suma objeciones en Allen, Liliana Martín está muy cuestionada y la solución para por volver a instalar a la ex mandataria Sabina Costa, con el riesgo de un frente interno con la actual intendenta. En Regina ocurre algo parecido, pero se habla de un acuerdo con el Frente Renovador para que el candidato sea el ex intendente Luis Albrieu y que Juntos no lleve candidato propio. En duda también está Catriel, el municipio que mayores regalías petroleras cobra.

Las encuestas indican muchas cosas, por eso en redes sociales comenzó a circular una con el claro sello del oficialismo provincial, aunque no lo aclaraba en ningún punto quién la había encargado. A cambio le ofrecían a quienes la completaran la posibilidad de ganar un premio en pesos. Además de preguntar por candidatos y los problemas de los rionegrinos, también se sondeaba sobre dos puntos complejos como son las actividades extractivas.

Es que el gasoducto entre Vaca Muerta y el nuevo puerto petrolero que YPF pretende hacer muy cerca del nuevo Parque Nacional Punta Perdices, más la posibilidad de exportar gas y petróleo por el puerto del Este, generó muchas quejas en la población de la región Atlántica. Temen que esto pueda restar votos como sucedió con la frustrada planta nuclear anunciada para Sierra Grande.

Otra cuestión por la que se interesaba la encuesta es por la minería. Esta semana Patagonia Gold dejó en claro que el proyecto Calcatreu sigue firme. Ya finalizó el estudio de impacto ambiental y apura para comenzar con la extracción de oro y plata en cercanías del paralelo 42° en la Línea Sur. El método de separación del metal de la roca es con la utilización de grandes cantidades de agua -que en la región no abunda- y cianuro, con su alto poder contaminante.

Weretilneck se mantiene firme también favorecido por sus rivales. Tortoriello no logra hacer pie y aún es prematuro saber si la incorporación del radical Juan Pablo Álvarez Guerrero sumará o será contraproducente.

Y por el lado del peronismo esta todo más difícil de resolver por la división que existe entre los que se encolumnan detrás del despedido de la Magistratura de Nación, Martín Doñate (socio político de Weretilneck) y quienes quedaron con los hermanos Soria.

De hecho la que pasó no fue la mejor semana para el ministro de Justicia Martín Soria, que fue noticia en varios medios nacionales. Es que además de conocerse que le concedió a su concuñada un Registro del Automotor en Centenario -como su papá hizo a fines de los 90s con su tío en Allen-, también Clarín publicó una carta que el ex intendente de Roca le envió a los miembros de la Corte con unos 12 errores ortográficos y de redacción.

En el medio de todo esto, los rionegrinos esperan que la obra social IPROSS pueda brindar cobertura de salud, que los hospitalarios mejoren sus condiciones laborales para dejar de hacer huelga y atender a quienes lo necesitan, que la Policía pueda contar con neumáticos y repuestos para los patrulleros, o que la SENAF tenga recursos para resolver los múltiples problemas que le deriva la Justicia.