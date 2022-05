Carreras cada vez más sola en su gobierno

Desde hace un tiempo que las semanas de Arabela Carreras en el gobierno de Río Negro son muy complejas. La coyuntura la abruma y pierde el control con mucha facilidad. Su círculo íntimo es cada vez más reducido y con su gabinete no hay confianza. Esta semana echó sin aviso a la ministra de Educación, amenaza hacer lo mismo con el Jefe de Policía y en la mira aparece el de Salud y hasta el de Gobierno, un doble agente que en plena interna partidaria en Juntos Somos Río Negro, le roba el escaso protagonismo que aún mantiene la mandataria.

Arabela está sola. Ya no son chismes que hacen correr los operadores, sino que queda demostrado cada vez que sale de Bariloche y se enfrenta con los problemas que hay en el resto de la provincia. Las reuniones en la moderna camioneta oficial bien se podrían realizar dentro de un pequeño Fiat 600, porque no tiene mucha gente de confianza con la que pueda delinear los pasos a dar. Es más, carece de anticipación y sólo va detrás de los conflictos. Alguna vez el DT Bambino Veira popularizó la frase "tengo un laburo más difícil que el del plomero del Titanic", y muchas veces la gobernadora parece ser esa figura creada por el polémico entrenador de fútbol.

Subsanada la polémica por los boletines en la escuela rionegrina, que en un primer momento Educación anunció que iba a retirar y después intentaron dibujar que la nueva metodología de evaluación era para complementar la vieja y querida libreta, fue la gota que le puso fecha de vencimiento a Mercedes Jara Tracchia en el Ministerio. Ella además cargó con la culpa de un conflicto salarial que fue la propia gobernadora la que lo subestimó y hasta pretendió chicanear a los maestros.

El reemplazo será Pablo Núñez y arranca el miércoles. De pasado en la gestión del peronista y ex sindicalista Marcelo Mango (primer ministro de Educación del brevísimo gobierno de Carlos Soria), participó en la cuestionada reforma de la Escuela Secundaria Rionegrina, y desde hace unos años ya no tenía lugar en esa cartera ni tampoco en el sindicato. Ahora dejará la Secretaría de Gobierno de la municipalidad de Cipolletti y volverá a Viedma. El mandato para enfrentar los últimos meses del gobierno de Carreras, parece ser mejorar la relación con UnTER y evitar nuevos conflictos, sobre todo en campaña.

Carreras continúa cargando con la eterna negociación salarial. Y lo peor, es que parece no haber aprendido absolutamente nada. En su boca las chicanas suenan muy fuerte y agresivas, y no tiene espalda para afrontar lo que sus declaraciones generan. Los hospitalarios se cansaron de ser ninguneados. La gobernadora cree que hay alguna mano negra dentro de esa cartera y responsabiliza al ministro Fabián Zgaib por ser del riñón del ex gobernador Alberto Weretilneck y candidato a volver al sillón de la calle Laprida.

Es cierto que el dirigente roquense se hizo cargo de un error en la liquidación de las horas extras y guardias, pero fue ella la que aseguró a viva voz que no iba a reconocer a la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPRU) y le ordenó a Zgaib que cancele la reunión ya acordada por el alfil albertista Facundo López, presidente del bloque de JSRN. La respuesta es la cesación de tareas en los hospitales públicos durante 120 horas desde mañana, con cortes de puente y acampes.

En la Policía, los días de Osvaldo Tellería está contados. Según los trascendidos, a fines de junio deberá abandonar su despacho de la Jefatura junto con su segundo Orlando Cañuqueo. La salida se debe a la falta de autoridad dentro de la fuerza, que desencadenó una retención de servicios y acampes frente a las unidades. Pero antes, tendrá que dejar allanado el terreno para quien lo reemplace, como cumplir la promesa del indulto a uno de los cabecillas de aquella rebelión. Otra, limpiar de la disputa por un cargo en la cúpula a otras jefas que pueden poner en duda el nombramiento de Adriana Fabi, la madre del oficial Gabriel Mandagaray, muerto en una capacitación del COER, luego de ser sometido a una serie de vejámenes.

Y como el dicho dice que "mejor sola que mal acompañada", la mandataria parece que se cansó de la presencia permanente del ministro de Gobierno Rodrigo Buteler. Siempre fue acusado de doble agente, ya que en realidad está en ese lugar por orden de Weretilneck, pero muchas veces se olvidó de a quién le debía obediencia y muchas veces apareció más cerca de la gobernadora que de su antecesor y mentor político.

Su deseo por trascender, más allá de los mandatos lo pone en la mira y el único que puede llegar a ayudarlo a permanecer en el gabinete es Weretilneck, pero nadie se anima a asegurar que el actual senador intervendrá en esa puja.

Los tiempos para Carreras son difíciles. Encima el hidrógeno verde, en el que tiene todas las esperanzas para salvar una muy mala gestión, entró en dudas porque el Congreso aún no trató la ley que permita la explotación, generación y exportación, por la que la empresa australiana Fortescue Future Industries planea invertir 8.500 millones de dólares en la provincia. Y crece el rumor de que el gobierno Nacional pretenderá cobrar retenciones a la exportación de energía ecológica.

Con este panorama, hay recelo entre los ministros, quienes todos los días se preguntan si aún continúan en el cargo. Carreras está sola y todos los días lo reafirma.