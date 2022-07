En la era de las redes, el MPN impone presencialidad

Los cambios de época son sobradamente conocidos, tanto que el detalle de su cronología podría resultar tedioso. No obstante, no está de más ensayar un resumen lo más apretado posible. Campañas políticas ¡De esto se trata! Entones, repasemos. En el país se pasó de los multitudinarios actos a cielo abierto a los estudios de televisión; y de estos a las redes sociales, en un lapso relativamente breve que comenzó a contarse ya entrados los ’90. Para los ciudadanos de a pie, unas tres décadas; para la historia, apenas un pestañeo.

Las redes, incluidos YouTube y WhatsApp hicieron que los mensajes llegaran de otra forma, bastante invasiva para muchos, y tuvieron su pico de efectividad. Luego comenzaron a declinar por imperio de las noticias falsas (fake news) y los perfiles falsos (trolls). El nivel de credibilidad ya no es el mismo, y muchos de los dirigentes, funcionarios y candidatos publican comentarios principalmente destinados a reforzar los lazos con aquellos a los que se consideran votantes del núcleo duro. Todos los partidos, alianzas o expresiones los tienen y es más fácil predicar allí que entre quienes tienen una mirada distinta.

Se sabe que las redes (o algunas de ellas) tienen mayor llegada a los jóvenes (grupo cuyas barreras etarias son difusas y caprichosas), pero nada garantiza que los jóvenes -en su mayoría- puedan llegar a fidelizarse o seguir un conversatorio o reunión de trabajo en la que participa el funcionario mengano o el concejal fulano. Es viejo, casi arcaico.

En medio de todo esto, hay una provincia gobernada por un partido que si bien surfea sobre la ola de tecnología y que hace años se planteó dejar atrás las pintadas y pegatinas, no se despojó de tradiciones como los actos multitudinarios, las recorridas y el consabido cara a cara. Esa provincia es Neuquén y ese partido es el MPN, que gobierna desde que comenzó a disputar elecciones, hace ya unos 60 años.

Los referentes del sector Azul emplean sus redes para ir por la positiva. Es decir, para mostrar obras, inauguraciones, festejos, aniversarios de localidades, proyectos o encuentros con la militancia como los que vienen realizando, desde abril, en Villa El Chocón, Zapala, Plaza Huincul, Chos Malal y la ciudad de Neuquén. La oposición (de derecha, de centro o de izquierda) usa mayoritariamente las suyas para denunciar, cuestionar, reclamar, expresar opiniones (generalmente críticas o negativas) o para exponer proyectos, muchos de los cuales son pedidos de informes que pueden generar algún ruido, pero que se agotan en sí mismos. Tanto unos como otros tienen sus seguidores y muchos repiten sus “me gusta” posteo tras posteo. De hechos, varios son trolls.

Es precisamente aquí donde la historia se vuelve cíclica y, una vez más, prevalecen aquellos que tienen la habilidad de hacer una correcta lectura y adaptarse a las exigencias de cada momento. Esa historia muestra que, por ejemplo, los medios lo hicieron y lo hacen. Cuando emergió la radio, se temió por la gráfica; y cuando apareció la televisión se temió por la gráfica y por la radio. Ahora, en tiempos de redes, dos de ellas gozan de buena salud conviniendo y retroalimentándose y la gráfica se adaptó: hoy los diarios son digitales, llegan por el teléfono y los dirigentes (del oficialismo y de la oposición) necesitan del alcance y de la credibilidad que estos tienen, para llegar al público masivo con sus acciones y propuestas. Se necesita de un medio reconocido, confiable que validen el contenido difundido.

Con esa capacidad de adaptación que en rigor de verdad no es propia, sino que viene de años, tanto el MPN Azul como el sector que encabeza el diputado nacional Rolando Figueroa, ya están posicionados para la interna (?) que definirá quien irá como candidato a gobernador rumbo al calendario electoral 2023. Antes, el 21 de agosto, habrá otra interna -exclusiva para afiliados- en la que el partido provincial elegirá autoridades para la Junta de Gobierno y la Convención.

Gutiérrez irá en busca de su continuidad en la presidencia de la Junta y por ende del partido, y Sapag será quien encabece la lista de candidatos a la Convención. El sector de Figueroa no participará en esa contienda, ya que la configuración de la elección da escasas chances de éxito a cualquiera que quiera presentase contra el oficialismo. La fecha se fijará después del 21 de agosto. Es probable que esa fecha esté atada a la cantidad de afiliados que se acerquen a votar; es decir, si el oficialismo partidario (el que establece el calendario) moviliza y la respuesta es contundente, quizá se vea tentando a no distanciar tanto las elecciones para cargos electivos prevista, en principio, para fin de año. Habrá que ver.

Por lo pronto, mientras los precandidatos a gobernador -Koopmann por un lado y Figueroa por el otro- multiplican sus recorridas y acciones de gestión, el intendente Mariano Gaido se enfoca en dos objetivos bien visibles: la gestión y el armado de cara a su proyecto reeleccionista, al que hasta ahora no se le conoce adversario interno.

En lo que hace a la gestión, busca coronar sus logros con la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte público de pasajeros -en términos más mundanos, colectivos- cuyo pliego licitatorio ya envió al Concejo Deliberante. Hoy el servicio es malo y caro, pese a los millones en subsidios nacionales, provinciales y municipales. Gaido quiere adjudicar el nuevo sistema en agosto, con más líneas (tres o cuatro), unidades de calidad premium en las calles y más barrios en la hoja de ruta. Es, en definitiva, lo que esperan los usuarios que hoy desesperan en las paradas del bondi.

En lo político, Gaido diseña las estrategias junto con otros altos referentes del sector Azul. Una de las posibilidades es que mantenga el sistema de colectoras (si viene dando resultados no hay por qué desestimarlo), pero con ciertos recaudos como para reforzar el bloque propio. Y si de colectoras se trata, se habla de una colectora con neto perfil quiroguista ¿Será? Tal vez, al menos descabellado no suena; en especial porque en el gabinete municipal hay funcionarios que, desde muy jóvenes, estuvieron junto al ex intendente Horacio “Pechi” Quiroga y se moldearon a su estilo.

Uno es el coordinador de la Unidad de Gestión, Gastón Contardi, quien fue diputado provincial por la UCR, cuando “Pechi” estaba en ese partido; y después fue concejal por Nuevo Compromiso Neuquino (NCN), partido fundado por Quiroga. Otro es el actual subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, quien también fue concejal por NCN. La tercera es la directora del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), Ivana Quiroga, nada menos que una de las hijas del ex jefe comunal. También se trabaja en opciones con partidos con presencia de organizaciones sociales y pastores evangélicos con el objeto de llegar a todos los sectores del electorado.

Gaido y los Azules contemplan la posibilidad de unificar las fechas de las elecciones provinciales y municipales de 2023, en caso de que el candidato a gobernador sea Koopmann, pero para eso primero tiene que pasar por el filtro de la interna. Dicha interna es una contienda para la que Figueroa se viene preparando con presencia en el territorio y apoyo en las redes, destinado fundamentalmente a subrayar la defensa del federalismo; es que -matices y estilos de conducción al margen- el ADN no difiere. Además, después de tanta pandemia, el cara a cara le ganó bastante terreno a la virtualidad.