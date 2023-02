El desafío de convencer a escépticos y desinteresados

Se disipan los efectos de la Fiesta Nacional de la Confluencia y la provincia y muy especialmente su ciudad capital volverán a sus cotidianidades, y aquellos que no lo hicieron caerán en la cuenta de que restan menos de dos meses para las elecciones que marcarán el destino de neuquinos y neuquinas -al menos- durante los próximos cuatro años.

La sociedad asistirá a una multiplicación de los esfuerzos de campaña, a un endurecimiento de los discursos y a una avalancha propagandística en procura de sumar voluntades. No obstante, lo que se observa hasta ahora es la distancia del sector menos politizado de la sociedad, que naturalmente se consternó frente al brutal doble femicidio y que disfrutó del mega show de la Isla 132, pero que destila cierta indiferencia hacia todo lo que tiene que ver con las cuestiones políticas.

También hay quienes (hastiados tal vez de la grieta que tanto se alimenta a nivel país) han caído en el escepticismo y prefieren no interesarse demasiado por las propuestas (que las hay) y por aquello que indefectiblemente va a influir en sus vidas, ya sea por continuidad o por cambio en las máximas esferas de conducción.

Son precisamente esos sectores a los que buscarán llegar Marcos Koopmann, con su discurso de continuidad aggiornada de lo hecho por el MPN a lo largo de su historia; y Rolando Figueroa, con su prédica de la necesidad de un cambio que no reniegue de los principios fundacionales. Estos dirigentes que se conocen -y mucho- entre sí son los que supuestamente se disputarán la Gobernación en las elecciones del 16 de abril, a las que también pretende llegar expectante el candidato del Frente de Todos Neuquino, Ramón Rioseco, autoproclamado como “el único opositor”.

No obstante, también la fórmula de Juntos por el Cambio que integran el radical Pablo Cervi y el disidente del PRO, Jorge Taylor, muestra sus cartas para hacer ver que en medio de la fuga de dirigentes (que se propagó entre las diferentes fuerzas políticas) ha logrado construir, a fuerza de planteos y moderación.

Carlos Eguía -candidato a gobernador por el partido Libertario de Javier Milei- no es precisamente moderado, pero su perfil discursivo e ideológico seduce a una porción importante del electorado, ávido de los posicionamientos fuertes como los que ensaya el propio Milei a nivel nacional.

En fin, si existe una fórmula para convencer a los menos politizados y a los que miran de lejos los armados de frentes y colectoras, aún no se percibe su puesta en práctica. Sí se observa un despliegue de las militancias y un marcado entusiasmo entre aquellos que disfrutan del devenir de las campañas y de las jugadas estratégicas -hacia adentro y hacia afuera- que otros no perciben.

También se ve un trabajo constante del oficialismo provincial en materia tanto de inauguraciones e inicios de obras, como de anuncios de récord tras récord en las producciones de petróleo y gas. Se trata de un despliegue que es tan natural como las referencias de la oposición a lo que considera la necesidad de invertir de manera más equitativa los dividendos de la renta petrolera.

En paralelo transcurre la actividad estatal de asignaciones de planes y ayudas no reintegrables, históricamente propias de provincia y municipios, pero con la diferencia -no menor- de que, ahora, provincia y Neuquén capital tienen el mismo color político. Hasta 2019 la oposición (que encarnaba “Pechi” Quiroga) tenía con qué contrarrestar los embates; ahora, no.

Subyacen, además, escuadrones de trolls que salpican de agravios las publicaciones referidas a una y otra fuerza política, pero a los que se les ven los hilos y no generan el impacto que lograban cuando su presencia en las redes era novedad. Hoy se contestan entre sí y se acusan entre ellos, mientras la ciudadanía permanece mayoritariamente al margen.

¿Dónde podría estar entonces la clave? Hay quienes dicen que en el trabajo territorial de la ciudad capital, en la que ha comenzado a instalarse la presunción de que el intendente Mariano Gaido (MPN) no encontraría mayores obstáculos en su carrera rumbo a su continuidad en el cargo. Desde esta misma columna se dijo, hace ya algunos meses, que además de la impronta que podía darle a su campaña, Koopmann sería un candidato blindado y ha quedado demostrado que lo es. Provincia y ciudad votarán el mismo día y el oficialismo espera que la suma de voluntades haga engordar el caudal de votos.

No obstante, el armado del concejal Juan Peláez, candidato a jefe comunal en sintonía con el frente de Figueroa, se presenta como el mejor posicionado para darle pelea al oficialismo, máxime si logra instalar una atmosfera de polarización.

¿Lo hecho hasta ahora por el oficialismo y las fuerzas opositoras es suficiente para convencer a quienes permanecen al margen del devenir de las cuestiones políticas? Se supone -o se entiende- que no, por lo que a menos de dos meses el resultado de los comicios sigue siendo un enigma, más allá de las encuestas. El despliegue que unos y otros realicen de aquí en más puede ser fundamental. El tiempo dirá.