La campaña no comenzó y ya muestra la peor mugre de la política

El llamado a elecciones provinciales para el 16 de abril también fijó como plazo de campaña proselitista un mes antes. Por lo tanto, aunque ya las candidaturas están definidas, cualquier acto publicitario podría ser sancionado por parte de la Justicia Electoral. Pero aún no hay nada para regular la campaña sucia y menos en las redes sociales, que esta semana dejó ver lo peor de la política, con acusaciones anónimas surgidas por sectores amigos hasta hace no mucho tiempo, o al menos en teoría.

Durante el fin de semana pasado surgieron dos situaciones que mostraron la poca madurez de algunos dirigentes y evidencia que cuarenta años de democracia ininterrumpida. a algunos no les enseñó nada. Sin dudas que en esto de la campaña sucia los que más ruido hicieron fueron los peronistas.

Alguna vez se escuchó que aquellos que dicen defender el legado del General y de Eva, conmemoran cada 17 de octubre el día de la lealtad, sólo como para saber que dentro de las más de 93 mil palabras que tiene un diccionario de la Real Academia, existe una que es la lealtad. Pero en el libro de mandamientos del buen peronista no se habla de como llevarla a la práctica.

Los carteles con la cara del camporista Martín Doñate, en letras verdes, con la palabra traidor y un código IQ que servía de enlace para una fanpage de Facebook donde se acusaba al actual senador y a unos 10 dirigentes entre intendentes en actividad y legisladores, de haber vendido el peronismo, seducidos por las mieles del poder y el maquiavélico convencimiento de Alberto Weretilneck y su núcleo más íntimo integrado por el legislador Facundo López y el radical Daniel Sartor, conocido ajedrecista de las elecciones provinciales.

Pero en la vistosa campaña contra Doñate quedó al desnudo quien estaba detrás. Los carteles aparecieron en Viedma, en Bariloche y en Cipolletti. Casualmente, no hubo en Roca, el único reducto del peronismo en Río Negro, manejado desde 2003 por la familia Soria. Precisamente por ese lado vino la dura acusación contra el dirigente de Luis Beltrán ligado al kirchnerismo y a quien Cristina Fernández pretende colocar en el Consejo de la Magistratura y desató una nueva pelea contra la Corte Suprema.

De acuerdo con los registros públicos de Facebook, la página "Los Traidores" (a donde enlazaba el código QR de los afiches) fue pagada por una empresa ligada a Martín Soria, y que tiene a su prensa como máximo responsable. A Gonzalo Manuel Santos lo nombró el roquense como Director General de Comunicación, Prensa y Ceremonial del Ministerio de Justicia de la Nación y es su número de teléfono el que aparece detrás de la campaña contra Doñate, quien rompió a mediados del año pasado el Frente de Todos y armó la nueva alianza Nos Une Río Negro, que funcionará en las próximas elecciones provinciales como una colectora de Weretilneck.

Lo último que se supo es que el periodista le habría presentado la renuncia al ministro Soria, pero que este aún no la habría aceptado. De todas maneras, Santos intentó despegar a su jefe y con un discurso muy parecido al de él, aseguró que "como suele pasar, hay un sector del sistema político que tiene la predisposición a culpar a Soria de cualquier cosa que pasa en la provincia".

Pero la campaña sucia no es sólo un atributo de la oposición, también se vive en el oficialismo. Si bien en apariencia Juntos Somos Río Negro se muestra unido detrás de la figura de Weretilneck, no es tan así. Es que hay un sector, el minúsculo grupo que responde a la gobernadora Arabela Carreras, que mantiene una puja con el cipoleño al no tener lugar en el armado electoral de 2023.

Desde este espacio editorial de Mejor Informado, publicamos en reiteradas oportunidades que la intención de la mandataria de ser intendenta en Bariloche no tiene la venia del actual senador y presidente de JSRN. Aliados al ex gobernador aclaran que ellos no tienen problema, pero es ella la que se niega a buscar apoyo dentro del distrito más poblado de la provincia. "No se sienta a negociar con los referentes, no quiere hablar con el Negro Valeri (Carlos, ministro de Obras Públicas) y con Gennuso (Gustavo, intendente) y pretende que nosotros ordenemos algo que tiene que salir por consenso", explicó un referente de la mesa chica de JSRN, que además recordó que "nunca tuvo que negociar, llegó a gobernadora porque nosotros la pusimos a dedo y Palmieri (Alejandro, Vicegobernador) no quiso ser candidato".

"Con la ayuda, con el apoyo de ustedes, creo que voy a llegar", contesta Carreras a una emprendedora de Bariloche que le dice que la quieren como intendenta. Todo se puede ver en un video promocional que circuló durante esta semana entre los grupos de WhatsApp y teléfonos de las figuras partidarias.

Si bien no cayó bien entre los albertistas, Carreras utilizó la misma arma que ellos usaron hace varios meses cuando publicaron el video con la canción de Riky Martin "Vuelve", que mostraba al cipoleño abrazando gente y chicos con el fragmento de la letra "he intentado encontrarte en otras personas...No es igual, no es lo mismo...Nos separa un abismo. Vuelve!".

Pero el video de Carreras, que se tomó como una provocación, llegó acompañado de una publicación en Twitter del diputado Agustín Domingo, señalado por Weretilneck para ser candidato a intendente en Bariloche. Quienes no están dentro de la interna del partido de gobierno no entendieron demasiado al leer "Ladran sancho…. Temerosos porque sus intereses mezquinos resulten afectados, hay quienes echan a correr rumores falsos sobre mi estado de salud. Tranquilos, estoy muy bien, planificando la ciudad que todos queremos y necesitamos."

¿Qué pasó? No se sabe con certeza de dónde surgió, pero se supo que alguien tiró a correr el rumor de que Domingo había sufrido un accidente cerebro vascular y de esta manera quedaba afuera de la carrera por la intendencia. No hay pruebas para señalar a Carreras como autora ideológica de ese golpe tan bajo. Weretilneck niega que ella haya estado detrás de esa burda maniobra, pero no despegó al espacio de la gobernadora que cada minuto que pasa sufre por el poder perdido y aún no pudo definir su continuidad política luego del 10 de diciembre de 2023.

Mientras la política muestra su peor cara, en Río Negro se vive con nerviosismo y contra reloj la negociación salarial, los gremios no aceptaron la pauta anual del 80% con un 5% de aumento mensual desde febrero 2023 a febrero 2024 y obligaron al gobierno a presentar un nuevo esquema que aumenta poco más de 6,7% en el global y estipula subas salariales de 5,6% para febrero, 5,5% para marzo, 5,7% para abril y 5,5% para mayo; para junio, julio y agosto 5,6% y desde allí hasta el segundo mes del año que viene 5%.

Los paritarios esperan que los estatales y docentes acepten, ya que además se fijó que cuando el desfasaje entre los aumentos y la inflación alcance los 7% se abrirá la paritaria nuevamente. Sin embargo la nueva oferta ya arranca por debajo de la variación del costo de vida, que en enero fue de 6% y en febrero el gobierno quiere pagar 5,6%.

Otra de las cuestiones que generan malestar en el gobierno es la protesta de los policías retirados, que mantienen casillas a la vera de la ruta 22 y del puente Basilio Villarino en Viedma. Los que están en Cervantes ya cumplieron 10 días de cortes temporales del tránsito y durante la noche del viernes fueron desalojados por la Policía Federal, además de llevarse detenido al líder del piquete policial, Rubén Ángel "el Gato" Muñoz, un conocido referente sorista, que fue sancionado y cesanteado por constantes faltas disciplinarias contra la conducción de la fuerza. Ah, los retirados reclaman cobrar Zona Austral, un beneficio que gozan todos los trabajadores de la región patagónica.