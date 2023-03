La Policía, eje de campaña para Koopmann y Figueroa

El asunto de la Policía y, atado a este, el de la seguridad, tienen su importante lugar entre los discursos y propuestas de campaña, tanto de Marcos Koopmann (MPN) como de Rolando Figueroa (Comunidad), quienes parecen coincidir en la necesidad de cambiar ciertas realidades.

El área por supuesto es sensible y por estos días volvió a estar en boca de todos. No sólo por el juicio de la causa a la que se conoce como Fuentealba II y que tiene en el banquillo a ocho policías con distintos grados de responsabilidad en el operativo que le costó la vida al maestro Carlos Fuentealba, sino también por el homicidio perpetrado por un oficial que supuestamente jugaba con su arma reglamentaria para asustar a quien, aseguran, era su amigo.

Ocurrió, este jueves, en un taller de chapa y pintura de la ciudad de Neuquén. Testigos afirman que el policía apoyó su arma en el pecho de su víctima -de menos de 30 años, al igual que él- y disparó; un par de minutos antes había hecho algo similar contra otro de los empleados, que tuvo la fortuna de que no saliera la bala. La fiscalía consideró que “actuó con total desprecio por la vida y por la capacitación e instrucción que recibió”. Desde el viernes, purga prisión preventiva a la espera del avance de la causa que decantará en el juicio.

Los procederes de los efectivos de policía, los episodios delictivos (algunos de ellos muy violentos), los homicidios en ocasión de robo, la necesidad de prevención, el equipamiento y la formación y selección del personal son cuestiones que merecen atención y los candidatos lo saben. Tal es así que en las últimas horas, Koopmann habló sobre sus proyectos en materia de seguridad y dijo que -en caso de ser gobernador- fortalecerá el sistema de cuadrículas en cada barrio y localidad, “con un patrullaje exhaustivo”.

Habló de la necesidad de articular las acciones de gobierno en lo que hace a la prevención; también del fortalecimiento de los sistemas de video vigilancia, de la actualización del mapa del delito, de la creación de un nuevo sistema penitenciario y del fortalecimiento de la Policía con capacitación, tecnología y equipamiento.

Propone que la policía “tenga aún una mayor proximidad ciudadana” y dijo: “Vamos a incrementar la presencia en las calles, reforzando con más patrulleros, motos y bicicletas el sistema de cuadrículas y brindando, como venimos haciendo, un canal de comunicación específico con cada móvil para que los vecinos puedan ponerse en contacto, ante cualquier situación”. También habló de la necesidad de “mejorar el control del espacio público” para “garantizar el orden y la paz social”.

Del mismo modo, el vicegobernador -de licencia por su candidatura- anunció “la ampliación del plan educativo de la policía y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, para enfrentar los desafíos de la prevención del delito, pero también la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas”.

Claro que también calificó a la Policía como “una institución de la que sentimos gran orgullo”; pero explicó que, “a medida que la sociedad cambia, el delito también lo hace” y eso requiere de “la dotación de más tecnología, más equipamiento, más personal en las calles y un mejor entrenamiento y formación de nuestros agentes”. “Queremos continuar jerarquizando nuestra fuerza policial, con una mejor organización institucional, escala y carrera profesional”, señaló.

Rolando Figueroa, por su parte, consideró que la seguridad “es una de las principales preocupaciones de nuestros vecinos y vecinas”; y es “por eso -dijo- que vamos a tomar importantes medidas para la lucha contra el delito” y, al mismo tiempo, por “el bienestar de quienes nos cuidan”.

Respecto de los policías dijo que, en caso de ser gobernador, hará que la vestimenta la pague el Estado y agregó que no puede haber policías con prendas de abrigo en verano y sin campera en invierno. También desgranó su proyecto para dotarlos de “herramientas modernas”, y subrayó que los agentes deben tener la posibilidad de acceder a una vivienda. No obstante consideró que para comenzar un proceso de evolución en la calidad del servicio de seguridad, es indispensable devolverle a Seguridad “el estatus de ministerio”, que le permita a su titular ser parte de la toma de decisiones.

Al margen de las evaluaciones y propuestas que realizan ambos candidatos, la Policía lleva adelante un proceso crónico de depuración para expulsar de sus filas no sólo a los que incurren en indisciplinas, sino también a aquellos a los que las juntas de calificación consideran ineptos para realizar las tareas que les encomiendan sus superiores. Mejor Informado ha dado cuenta de ello. El asunto de la ineptitud se encuentra contemplado en el artículo 14 inciso k, de la Ley 1131, que refiere al “personal superior y subalterno considerado por las respectivas juntas de calificaciones policiales inepto para las funciones policiales del escalafón correspondiente”. Su consecuencia puede ser la cesación de servicios y el pase a retiro obligatorio.

¿Es suficiente lo que se hace? Evidentemente, NO. Los tiempos han cambiado y la línea evolutiva requiere de otra decisión fuerte. La sociedad en su conjunto sabe que luego del homicidio de Fuentealba, perpetrado hace poco menos de 16 años, en Arroyito, por el policía José Darío Poblete, la provincia comenzó a transitar por una nueva etapa.

Asumió Jorge Sapag e instaló el concepto de paz social, muy necesario para dejar atrás los tiempos de crispación. La policía recibió la orden de replegarse ante la protesta social, y de no usar herramientas de disuasión ni represión contra manifestantes; y fue bien visto por el común de la sociedad.

El proceder de la policía pasó a ser otro, los excesos policiales fueron quedando atrás y el modelo contribuyó a que las aguas por fin se aquietaran. No obstante, a diferencia de lo ocurrido frente a las expresiones callejeras, la prevención y la represión al delito -esencia misma de la policía- no tuvieron una respuesta acorde a los cambios que (para mal) se registraron no sólo en Neuquén, sino a lo largo y ancho del país todo.

Fue así cómo la provincia llegó a esta situación de dualidad en la que está garantizado el derecho a la protesta, pero en la que se requiere mayor respuesta frente al delito. Y es aquí donde el poder político debe tomar la decisión de poner en marcha un nuevo plan integral, porque la policía no sólo necesita estrategias, sino también respaldo politico e instrucciones claras para proceder sin mas; factores que de nada servirían sin inversiones en equipos, capacitaciones constantes, selecciones de personal y sueldos acordes al esfuerzo que deben realizar agentes y oficiales.

No hay dudas de que es imperioso reforzar la prevención. Y está comprobado que la policía debe contar -entre otras cosas- tanto con uniformes jerarquizados, como con vehículos de tamano grande (Ej: renaul Fluence, Ford mondeo, VW cruze, o bien camionetas pick up) provistos con luces y diseno de alto impacto, paragolpes reforzados y vidrios protegidos. A diferencia de los vehículos comunes, las camionetas o autos patrulleros tienen que inspirar respeto y autoridad. La policía toda debe reforzar su imagen institucional, en procura del fortalecimiento de su capacidad para disuadir o desalentar la comisión de delitos.

Sabido es que los delincuentes que observan debilidades ( Ej: autos pequenos, en mal estado y sin accesorios como lo son las luces azules de gran luminosidad) en las fuerzas policiales se sienten más decididos, y que la ecuación es inversamente proporcional frente a efectivos y móviles bien equipados. La tarea no es sencilla, pero es indispensable para garantizar la seguridad de la población, que no puede quedar expuesta ni al accionar delictivo ni a la ineptitud de ciertos componentes que no parecen comprender que son policías y que terminan desprestigiando a la institución.