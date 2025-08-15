Murió un motociclista y su amigo está grave tras estrellarse en el camino a la Isla Jordán

Un joven de 23 años murió en un accidente de tránsito en la calle Julio Dante Salto, camino a la Isla Jordán. Su acompañante, de la misma edad, fue auxiliado y trasladado al hospital Pedro Moguillansky, donde fue internado con graves fracturas en las piernas. La moto quedó destrozada sobre el asfalto.

El hecho sucedió durante la madrugada del viernes, a pocos kilómetros al sur de la ruta Nacional 22, sobre la calle Salto, que comunica la ciudad con la Isla Jordán. Se supo que ambas víctimas circulaban en una moto 150cc. en dirección sur-norte, aunque no hay mayores referencias de a dónde iban.

Los dos jóvenes fueron encontrados tirados sobre el asfalto por otro automovilista, que frenó para ayudar. Ante la gravedad de la situación, se comounicó con el 911 y solicitó la presencia de la Policía y a la ambulancia. Al llegar, los efectivos de la Comisaría 4° constataron que el conductor había muerto en el acto a causa de politraumatismos severos, mientras que su amigo fue trasladado al hospital local en estado grave.

Según las primeras investigaciones, los jóvenes circulaban en la moto desde el sur hacia el Cipolletti. Por la huellas en el lugar, habrían rozado una columna de alumbrado, lo que provocó la caída violenta. Por la gravedad de las heridas y el estado en el que quedó la moto, los investigadores presumen que iban a alta velocidad. Pese a que ambos llevaban casco, el golpe con el pavimento fue durísimo y no hubo chances de sobrevida para el conductor. Los investigadores presumen que los llevaban desprendidos.

De acuerdo con la pericias realizadas en el lugar, el conductor habría perdido el control instantes antes del impacto contra la columna de hormigón. Al derrapar perdió el eqiulibrio se desencadenó la tragedia.

El conductor quedó tendido en el piso a una distancia considerable de la moto

En el lugar trabajó el Gabinete de Criminalística junto con los fiscales de turno, recolectando pruebas y realizando pericias para reconstruir la dinámica del siniestro. Hasta ahora no hay testigos directos que hayan visto cómo ocurrió, y se descarta la intervención de otro vehículo. Vecinos que escucharon el golpe describieron un estruendo fuerte y la desesperación de quienes encontraron a los jóvenes en el asfalto. La zona, cerca de una cancha y a pocos kilómetros de la Ruta 22, es transitada habitualmente por motos y bicicletas.

El cuerpo del joven fallecido fue trasladado a la morgue de General Roca para la autopsia correspondiente, mientras familiares y amigos esperan noticias sobre el estado del sobreviviente. La tragedia dejó marcas visibles en la calle y un recuerdo doloroso en quienes presenciaron la escena: la vida puede cambiar en un segundo sobre dos ruedas.