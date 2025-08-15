Nicola: "Gaido en su gestión asfaltará tantas cuadras como las que se hicieron en la historia de la ciudad"

El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa inauguraron esta mañana la pavimentación de 70 calles en el barrio Villa Ceferino, una obra esperada por los vecinos desde hace varios años. El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, le dijo a Mejor Informado que "En la gestión de Gaido vamos a completar más de 5.000 cuadras de pavimento. Cuando iniciamos la gestión habían 5.000 cuadras pavimentadas en total. O sea, Gaido en su gestión hará tantas cuadras de asfalto como las que se hicieron en toda la historia de la ciudad".

Durante el acto de corte de cintas en Villa Ceferino, los mandatarios anunciaron que, finalizada esta etapa, se pavimentarán 70 cuadras adicionales en la zona. “Villa Ceferino va a quedar totalmente asfaltada”, afirmó Gaido. “Lo estamos anunciando en este momento, porque nos parece importante que una vez que terminamos una obra, comience otra”, agregó.

Gobernanza y colaboración entre provincia y municipio

El gobernador Rolando Figueroa resaltó la colaboración entre la provincia y los municipios, que permitió separar responsabilidades y ejecutar obras de manera eficiente.

“Este programa de pavimentación se realiza gracias al manejo de cuentas claras y ordenadas, lo que permite que los vecinos puedan disfrutar del pavimento en sus barrios”, afirmó. Figueroa añadió que se trabaja en mejorar los accesos a la ciudad, pendientes de la formalización del traspaso de algunas rutas nacionales a la administración local.

Impacto social y opiniones de vecinos

La ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, destacó el efecto transformador de estas obras: “Este plan mejora la calidad de vida de todos los neuquinos y contribuye a una ciudad más justa”.

Por su parte, la presidenta de barrio Andrea Traipé celebró la inauguración: “Nos mejora la calidad de vida, era una obra muy esperada. Sabemos que vienen más obras, así que estamos súper contentos”.