Médico condenado por abuso fue descubierto atendiendo pacientes en su casa

Un médico condenado por abuso sexual a una menor que cumplía prisión domiciliaria, fue descubierto atendiendo pacientes en su casa, en una clara violación a las condiciones impuesta por el Juez de Ejecución. El allanamiento realizado por la Brigada de Investigaciones de Villa Regina dejó al descubierto un consultorio completo y pese a sus "problemas de movilidad", atendía de pie.

Se trata de Jorge Ricardo Cabezas, de alrededor de 65 años, quien en noviembre de 2016 fue condenado a ocho años de prisión por “abuso sexual simple reiterado” y “abuso sexual con acceso carnal reiterado” sobre una menor de 15 años La víctima es hija de la pareja del médico en ese momento, y estaba amenazada para que no contara el sometimiento que padecía. Se comprobó que los abusos eran en el consultorio en Regina.

La condena quedó firme recién en 2020 tras una serie de recursos de apelación que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tras ser detenido y cumplir parte de su pena en el Penal N°2 de Roca, Cabezas logró que el juez de Ejecución Penal de Roca, Fernando Romera, lo beneficie con la prisión domiciliaria tras una operación de cadera, en la que debieron colocarle una prótesis. Por esta situación, su abogado defensor presentó estudios médicos en los que planteó los problemas de salud que tenía su cliente y que debía movilizarse en una silla de ruedas.

Sin embargo, la Brigada de Investigaciones reveló que el médico no respetaba la prohibición de ejercer la profesión. Durante más de un mes y medio, los investigadores reunieron pruebas hasta que allanaron su vivienda y encontraron un consultorio montado, camilla, balanza y otros elementos utilizados para atender pacientes. Una mujer se presentó acompañada de familiares para recibir atención médica.

No solo eso, al realizar el procedimiento, comprobaron que Cabezas no utilizaba ninguna silla de ruedas, que podía movilizase por sus propios medios e incluso estaba de pie para atender a sus pacientes. La fiscalía abrió un incidente a la causa por el incumplimiento de las condiciones de detención impuestas. Es que al estar detenido le fue retirado el título médico y ahora deberá enfrentar cargos por ejercicio ilegal de la medicina.