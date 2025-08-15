El terrible motivo por el que acusaron a Zaira Nara de robarle a la gente con su nuevo emprendimiento

Zaira Nara volvió a sorprender con un proyecto fuera de su habitual mundo del modelaje y la televisión. Luego de probar suerte en el sector de los cosméticos, decidió apostar por un rubro tan tradicional como inesperado: la yerba mate. Sin embargo, el entusiasmo inicial que mostró en redes sociales pronto se vio opacado por una fuerte ola de críticas.

El emprendimiento, bautizado “Alba nueva”, nació de la mano de Zaira Nara junto a un grupo de amigos conocedores del tema. La conductora lo presentó con orgullo desde Formentera, revelando que llevaba tiempo trabajando en su “nuevo bebé”. “Hoy, mientras me hago un mate, quiero contarles que ese proyecto ya está tomando forma”, escribió, transmitiendo la ilusión de quien lanza un sueño largamente esperado.

En sus palabras, la idea era revelar la propuesta más adelante, pero la emoción la llevó a adelantarse. “Este sueño ya es una realidad y quiero empezar a compartirlo, así como me gusta compartir un mate: espontáneamente, sin pensarlo tanto”, confesó. Pero esa espontaneidad no evitó que, apenas se conocieron los detalles, llegara la polémica.

El motivo central de las quejas fue el precio: 3.400 pesos por medio kilo de yerba, con un pack promocional de 10 unidades a 34.000 pesos. Incluso, para clientes mayoristas, la propuesta incluía 100 paquetes a $340.000. Una cifra que muchos consideraron excesiva, sobre todo teniendo en cuenta la amplia oferta nacional de yerba de calidad.

En las redes sociales, las reacciones fueron lapidarias. “Un robo, con las yerbas que tenemos en este país. Prefiero ayudar a los productores chicos”, comentó un usuario. Otros ironizaron sobre el apellido de la modelo: “Me mata la promo Las Nara siendo Nara” o “¡Cierren el estadio con esta promoción!”.

La discusión sobre el precio no solo opacó el lanzamiento, sino que puso en duda la viabilidad del emprendimiento. Algunos usuarios defendieron la propuesta como un producto premium, mientras que otros aseguraron que se trataba simplemente de marketing con sobreprecio.

En paralelo a esta controversia comercial, Zaira Nara también fue noticia por su vida personal. Tras su separación del polista Facundo Pieres, fue vista en Ibiza durante una fiesta Bresh junto a Pampita. Allí, según trascendió, habría coincidido con el actor uruguayo Nico Furtado, despertando rumores de romance.

Así, mientras su marca de yerba enfrenta un inicio turbulento, la vida de Zaira Nara sigue captando la atención tanto por sus negocios como por sus vínculos sentimentales, en una mezcla de emprendimiento, glamour y escándalo.