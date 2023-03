La tan temida grieta esta dentro de Juntos Somos Río Negro

Ante un clima electoral nacional virulento, adelantar las elecciones provinciales aparecía como mejor opción para despegarse de la grieta. Sin embargo, la polarización llegó al partido de gobierno provincial, que atraviesa su punto de máxima tensión a apenas 20 días del 16 de abril, fecha señalada para que Río Negro tenga un nuevo gobernador y la actual empiece a formalizar la despedida, ese ejercicio que practica desde el mismo momento en que reconoció públicamente que no se presentaría por un nuevo mandato.

Las cosas entre Arabela Carreras y el candidato y jefe máximo de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, son cada vez más notorias. Ya ninguno de los dos se cuida en disimular el malestar que les provoca estar juntos. Aunque para la foto sobreactúan y se muestran felices y contentos, el diálogo entre ambos es inexistente. La gobernadora cada vez que tiene que coordinar algo que involucra al cipoleño utiliza al alfil Facundo López, presidente de bloque de Juntos Somo Río Negro.

Aunque muchas veces también Weretilneck se entera de las decisiones de gobierno a través de los medios. Así pasó con el anuncio del pase a planta permanente de 3.100 estatales, que rápidamente el senador y candidato salió a cuestionar. Si bien él utilizó varias veces esa mecánica como herramienta de seducción con los gremios, ahora se queja por el aumento desmedido de la planta del Estado y cuestionó su eficacia. Con un claro mensaje detrás, ya que quien tendrá que asumir esos compromisos será él en caso de ser electo en apenas tres semanas.

Otro punto de conflicto surgió con el desplazamiento de personajes cercanos al cipoleño, a los que Carreras sorprendentemente les pidió la renuncia la semana pasada. El mensaje de Weretilneck puertas adentro a los suyos fue "no renuncia nadie". El cipoleño no confía en la gobernadora, casi nunca lo hizo y ahora en campaña considera que muchas de las cosas que hace son para presionarlo. Entiende que el conflicto con el sector docente se podría haber solucionado hace tiempo en vez de dilatar la tensión, atacarlos y luego tener que reaccionar de manera urgente y apurada con una conciliación obligatoria que neutralice los paros ya programados para las próximas dos semanas.

Como parte de los acuerdos preelectorales, el cipoleño le prometió a Carreras que una vez que pasen las elecciones provinciales se sentarían a hablar de su futuro político, con la premisa de que ella podía elegir a dónde quería ir. A cambio sólo le pidieron que garantice la paz social, algo determinante en el humor de la gente en un periodo electoral. Las clases arrancaron con paros y cada una de las propuestas que Economía le presenta a UnTER son rechazadas desde las bases, sin que la conducción pueda maniobrar otra salida.

Esta semana la bronca se planteó con las formas de la gobernadora, es que fiel a su estilo en vez de buscar negociadores válidos y poder acercar posiciones para terminar con el conflicto, nuevamente tensó la relación con el gremio. Desde el gobierno se metieron en algo tan sensible como el estatuto sindical y la autonomía de las seccionales para definir sus votos en el congreso. El ministro Pablo Núñez recibió la orden de poner en duda la legitimidad de esos mandatos cuando aún no se había definido la no aceptación.

En el mismo comunicado en el que confirmó la conciliación obligatoria, el gobierno también realizó una nueva convocatoria a paritarias. Pero en vez de hacerlo de manera urgente para disipar las broncas y volver a negociar la semana que entra, el anuncio fue recién para el 3 de abril. Los docentes creen que es una nueva provocación por parte de Carreras. Desde el albertismo en campaña, también creen que hay una intencionalidad de la gobernadora por dilatar el acuerdo y llegar a la recta final de las elecciones sin haber arreglado con UnTER, que claramente se transformó en el gremio estatal más combativo. Con Carreras en clara despedida de su gobierno, al único que le puede perjudicar la falta de acuerdo es al candidato del partido del gobierno.

La grieta está planteada dentro del partido provincial. Carreras toma decisiones para forzar definiciones de Weretineck, y evalúa alternativas ante lo que es un secreto a voces, no podrá ser candidata a intendenta de Bariloche por el oficialismo. El senador tiene su propio candidato que es Agustín Domingo (ex ministro de Economía y actual diputado nacional), y teje acuerdos con otros sectores de poder de la ciudad para que su candidatura tenga apoyo de todos. En cambio, la gobernadora sólo presume de sus número positivos en cuanto a intención de voto.

En la última semana, desde el reducido sector que acompaña a Carreras, comenzaron a hacer rodar la posibilidad de utilizar un partido vecinal para presentarse como candidata a intendenta de Bariloche. Y además marcaron cuestiones básicas para hacer crecer su imagen. Además de la permanencia casi permanente en esa ciudad, ahora los actos de gobierno pasaron a tener el sello "gestión Arabela Carreras", una frase que no se utilizó en ningún momento de su mandato.

Pese de lo sinuoso que le resulta el camino a las elecciones puertas adentro de su partido, hacia afuera Weretilneck se muestra sólido. Analiza permanentemente los resultados de las encuestas que semanalmente le presentan sus consultores de confianza. Los números son tranquilizadores, aunque las mediciones no pueden ser precisas a la hora de saber a quién votarán los indecisos. Pero los que más preocupan son los que están tan disconformes con la política que ya saben que no irán a votar. Son un porcentaje importante que pueden bajar considerablemente la concurrencia a las urnas.

En contra, Aníbal Tortoriello no logra subir en las encuestas. Los candidatos locales intentan mostrar la eficiente gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires y las comparaciones con las localidades de Río Negro son imposibles. Se espera para la próxima semana la visita de Lilita Carrió, andará en Bariloche, Viedma y la Línea Sur, pero el candidato de Cambia Río Negro aún no anunció si realizará todo el recorrido con una de las candidateables que tiene Juntos por el Cambio a nivel nacional.

El sector del peronismo apoyado por Alberto Fernández, el de los hermanos Soria que impulsa la candidatura de la ex montonera Silvia Horne, intenta sumar algún que otro voto de la mano del gobierno nacional y lo poco que pueden aportar. María Emilia Soria se reunió con el presidente y luego la candidata recibió la visita de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que estuvo en Bariloche, donde entregó aportes por 25 millones de pesos para emergencias sociales o sanitarias de familias vulnerables.

A la carrera por el sillón de Laprida y Belgrano le quedan pocos días. Las próximas semanas serán intensas para todos los candidatos, y mucho más para la propia gobernadora, que antes de perder el escaso poder que aún mantiene, intentará mover las fichas para poder definir cuál será su continuidad dentro de la política provincial, donde la mayoría de su partido la pretende afuera.