La bomba explotó en la semana previa a las elecciones

Luego de amenazar varias veces con no presentarse, porque las autoridades de la Cámara de Comercio tienen alguna inclinación hacia el color verde, María Emilia Soria se paró en el centro del escenario, rodeada de los demás candidatos a intendente, quienes pretenden el sillón que su familia se adueñó hace 20 años. Dejó pasar un par de temas y en medio del debate, mientras recibía mensajes por su teléfono celular, sacó una hoja impresa con el color azul característico de su gestión y clavó el puñal: "Acá tenemos un informe que nos pasó un miembro de la Policía, hay nada más que tres móviles en General Roca. En 21° no hay móviles. Ese es el problema de la inseguridad", aseguró.

El tema inseguridad, junto con el permanente faltante de agua y los permanentes desbordes cloacales, son las demandas más grandes que tienen los vecinos de Roca. Todas hacen foco en servicios que tiene que prestar el gobierno provincial. Los robos, el avance de los narcos y los crímenes se hacen sentir en la ciudad con el segundo mayor padrón de la provincia. Pero no es algo que sucede sólo en la localidad que supo ser el faro del Alto Valle y muchas veces odiada por el resto de Río Negro.

Desde hace tiempo que a Policía de Río Negro está descuidada. Abandona. La gestión de Osvaldo Tellería como Jefe de la fuerza y de Betiana Minor como ministra de Seguridad es lamentable. Claro que por más que muchos los acusen de ineficiente para el cargo que ocupan, no hacen más que obedecer las políticas de la gobernadora Arabela Carreras. Si no, es inentendible por qué ambos permanecen en sus cargos.

Las afirmaciones de María Emilia Soria dolieron. Y muchos cayeron de la gravedad del caso cuando se enteraron al otro día de un nuevo crimen. Era un delincuente y fue asesinado por otro en el barrio El Progreso. Y fueron los vecinos los que comentaron lo difícil que era vivir allí. Las quejas ya no sólo se hacen sentir en el sector norte de la ciudad, que desde hace tiempo está dominado por las bandas de narcos y los soldaditos que con su propia ley balean frentes de casas como advertencia, luego las piernas de su rival y por último le apuntan al cuerpo.

El debate previo al primer round electoral en la provincia giró en torno a lo mismo que le facturan siempre a la familia Soria: "mucho en el centro y poco en los barrios". El candidato de Orgullo Roquense (Juntos Somos Río Negro y otras fuerzas), Carlos Banacloy apuntó hacía ese lugar, pero la blonda intendenta contestó con el informe de los patrulleros, que la Comisaría 21° no tiene móviles y es la zona más grande de Roca, con 75 mil habitantes; que le cedió un viejo edificio a la provincia para hacer una nueva sede más al norte, pero que aún están esperando el destacamento; que le dieron 22 cámaras para el servicio de monitoreo y las utilizaron para reemplazar las que estaban rotas, y que el año pasado colocaron y conectaron a wi fi 33 nuevas, que pagó el municipio.

La falta de inversión en seguridad era algo que se sabía que tendría consecuencias, pero estalló en el momento menos oportuno para cualquier político en campaña que tenga a su cargo esas políticas. Los hechos con cada vez más violencia se repiten en cada sector de la provincia. A lo descripto en Roca, se suma un nuevo crimen en Cipolletti con un barra del Albinegro involucrado, un hombre desaparecido el sábado que cayó a un desagüe y murió, pero antes de ser encontrado le robaron la bicicleta; otro delincuente ahogado en un desagüe luego de robar un auto. El constante paso de delincuentes neuquinos para realizar sus tareas al margen de la ley del otro lado del puente, donde es más fácil eludir a una Policía pobre. Sobran ejemplos de los que atraviesan el río para robar en Allen, Cipolletti o Cinco Saltos.

No caben dudas que para el oficialismo provincial no fue buena la última semana. La propia gobernadora Arabela Carreras llegó a Roca para acompañar a Banacloy. También lo hizo el senador Alberto Weretilneck, por separado y sin cruzarse con la mandataria. El vice Alejandro Palmieri, el candidato natural a la intendencia que se bajó tarde, caminó las calles con el ex ministro de Producción. Pero las presencias no sirven cuando las demandas históricas permanecen sin que del otro lado acusen recibo.

Los encuestadores presentaron números muy duros para Juntos Somos Río Negro, que apostó todo a ir con colectoras para pelear en el Deliberante, una estrategia que sirve si le logran reducir la cantidad de votos al partido mayoritario, en caso contrario y por la distribución de bancas por el sistema D'hont, le podrán hacer un favor a quien gane.

De todas maneras, independientemente del resultado, la elección en Roca se deberá mirar sólo como algo aislado. Más teniendo en cuenta que se trata del último bastión peronista en la provincia, aunque todos saben que los Soria sólo suman votos para otro integrante de la familia. Entonces, sin un heredero del Gringo como candidato en las provinciales del 16 de abril, imaginar que traccione fuerte es una utopía.