Carreras se subió a la Scaloneta y abandonó la provincia

La estadía permanente de Arabela Carreras en Bariloche se interrumpió esta semana con un viaje a Buenos Aires. Intercambió souvenires con Claudio "Chiqui" Tapia. La gobernadora no quiso perderse el fervor popular por La Scaloneta y visitó con su séquito el predio de la AFA, cerró un acuerdo para que las finales del FutSal se jueguen en su ciudad, anunció que se hará en agosto cuando el dirigente del fútbol argentino la visite, justo antes de las elecciones que la tiene como candidata.

En Buenos Aires, la gobernadora estuvo acompañada de su ministro de Gobierno, Mariano Ferrari. El funcionario festejó con su hijo en el Monumeltal el campeonato de River y estiró unos días más su estadía para visitar el predio de la AFA en Ezeiza.

Chiqui recibió la gorrita de "Arabela Bariloche 2023", pero no se la puso. La gobernadora se fotografió con la 10 de Messi.

Además del acuerdo por las finales, como está de campaña, no se puso colorada en calificar a la ciudad como "Capital Nacional del FutSal". Un título demasiado pomposo para una de las ciudades con mayor desigualdad del país, donde en apenas una veintena de cuadras se pasa de las faustosas mansiones con vista al lago Nahuel Huapi a los barrios del Alto, donde la nieve se sufre y no se festeja .

La gobernadora se sacó una foto con la 10 de Messi y le entregó una gorrita de "Arabela 2023" a Chiqui, que no se animó a usarla. La imagen tuvo una destacada visibilidad en las redes sociales de Carreras, que utiiza para su su campaña a intendenta.

Poco parece importarle a Carreras los problemas que afectan a la provincia. Del conjunto, hay dos que requieren una intervención urgente, como Seguridad y Economía. Aunque el último item no forme parte de la agenda de los medios dependiente de la pauta oficial.

En Seguridad, los cuestionamientos a Minor son recurrentes. La semana pasada el intendente de Viedma y vicegobernador electo, Pedro Pesatti pidió la intervención de la comisión legislativa para tratar el crecimiento del delito. En Cipolletti, los comerciantes marcharon para exigir medidas de seguridad, pero aún no tuvieron el acompañamiento del intendente Claudio Di Tella ni del electo Rodrigo Buteler.

Seguridad compró 20 Honda XR Tornado por 77 millones, el valor en las agencias es un 40% menor del que pagaron.

Esta semana se hizo pública una vaquita que hacen los policías de la Comisaría 24° para pagar un servicio de internet que no se corte. Pero Minor entregó 20 motos Honda XR 250cc. Tornado, por un costo total de 77 millones. Lo raro es que la misma moto se consigue por 2.4 millones cada una, lo que pude totalizar 48 millones, un 60% del gasto total que hizo el gobierno para comprarlas en un concurso de precios.

En Cipolletti esperan por la ministra esta semana, tienen una lista de planteos referidos a los 7 mil millones presupuestados para la Policía y la falta de recursos que tiene la fuerza. Hay un antecedente en la misma ciudad cuando los vecinos pedían por ella luego del femicidio de Agustina Fernández y la ministra no apareció.

En Viedma también se quejaron los familaires del joven asesinado cuando fue a comprar pan: "La señora ministra no dio la cara. Me hubiera gustado que me atendiera, que me abriera la puerta y que me diga 'Yo estoy con ustedes, pasa y te comento lo que tengo pensador hacer'. Pero no tuve esa oportunidad", dijo la esposa de Jonathan Caracciolo luego de enterarse por los medios que había fijado una recompensa de 1 millón de pesos para el que aporte algún dato.

Mientras Carreras hace campaña, el ministro de Economía, Luis Vaisberg, tuvo que negociar 5 mil millones de pesos en bonos para poder pagar los títulos de deuda emitidos el año pasado y 2,1 restantes para hacer frente al descubierto generado en el Banco Patagónico para el pago de los aguinaldos.

Además, tiene que salir a comprar en el mercado financiero 10,5 millones de dólares para pagar en septiembre la última cuota de los intereses del Plan Castello, porque nación ya avisó que no les dará billetes verdes al valor oficial.

Precisamente el Plan Castello, los 300 millones de dólares pedido en 2017 por Alberto Weretilneck debía servir para financiar 24 obras estratégicas, pero aún hay cuatro inconclusas a las que la provincia le deberá realizar nuevos aportes para finalizarlas. Una es la del edificio del IPROSS, que la empresa constructora lo abandonó con un 70% de avance. El presupuesto oficial ascendía a 3,9 millones de dólares. Las otras: el canal de Campo Grande (para irrigar 1800 hectáreas), con un costo de 6,6 millones de dólares, con 69% de ejecución; el Plan Director de Cloacas de Regina, 6 millones de dólares; y las clocas de Cinco Saltos, por 9,3 millones de la misma moneda.

El Plan Castello conssitió en un crédito por 300 millones de dóalres para financiar 24 obras, hay cuatro que no se concluyeron.

Nada de esto hace mover a Carreras de su estrategia de permanecer en Bariloche hasta las elecciones. Confirmó que no se tomará licencia y transmite un mensaje tan claro como preocupante hacia su gabinete: "hay que ganar el mnicipio el 3 de septiembre".