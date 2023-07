Todo es posible en campaña, hasta lo imposible

La definición de política como el arte de lo posible es una frase hiper utilizada para justificar imposibles. No hay un registro exacto de quién fue su mentor, desde Aristóteles hacia la modernidad, se le atribuyó a distintos pensadores políticos como también al general Juan Domingo Perón. Resiste el paso de los años, porque todo el tiempo surgen ejemplos para ratificarla. De hecho, en Río Negro, los enfrentamientos de casi más de una década entre los herederos de Soria y Juntos Somos Río Negro, parecen quedar atrás y que no todo sea lo que parece.

La gira del ministro Gabriel Katopodis por Río Negro dejó en evidencia el juego del oficialismo provincial en el camino a las PASO y las presidenciales de octubre. Es cierto que oficialmente las autoridades de Juntos Somos Río Negro aseguraron que se mantendrán al margen de la disputa nacional. De hecho irán con una boleta corta con el tramo de diputados (encabeza Luis Di Giacomo que va por la reelección), y prescinden de acompañar a cualquier candidato a presidente.

Pero en la realidad los acuerdos preestablecidos posicionan al oficialismo rionegrino como un aliado de Unidos por la Patria. Y aunque ya está en marcha la campaña que se centrará en el corte de boleta, en los actos de gobierno empiezan a aparecer figuras del gabinete nacional.

Soria hizo campaña junto a Carreras y Katopodis en Las Grutas.

Los párrafos anteriores sirven para presentar el contexto en el que el arte de lo (im)posible quedó plasmado en imagenes replicadas en las redes sociales. Es que lo que parecía una utopía, sucedió. Soria apareció en camapaña junto con la gobernadora Carreras. Fue durante la recorrida de Katopodis por Río Negro, inauguró un Radar Meteorológico de Las Grutas y la mandataria fue escoltada de cada lado por el ministro de Obras Públicas y el sonriente titular de Justicia de la Nación.

Al menos es raro, pero justificada. Resulta extraño que el responsable de la cartera de Jusiticia de la Nación tenga en su agenda la inauguración de un radar, pero Soria es candidato a diputado nacional por Unidos por la Patria y aprovechó para salir en la foto. Y no fue sólo eso, es que al otro día, también estuvo en Viedma con Katopodis, y allí apareció junto al intendente de la capital provincial y vicegobernador electo, Pesatti.

También estuvo en Viedma donde se mostró con el vice electo Pedro Pesatti.

Carreras y Pesatti son dos de las tres máximas autoridades de Juntos. Sólo faltó Weretilneck y ese es el único limitante que tendrá la campaña compartida camino a las elecciones nacionales. La enemistad del cipoleño con el ex intendente de Roca tiene varios capítulos, con agravios de todo tipo de Soria hacia "el gordito cachetón socio de Daniel Sartor" como lo define. Más reciente, utilizó epítetos de todo tipo durante la campaña a gobernador que lo tuvo como vencedor al actual senador.

El arte de lo (im)posible también se manifestó en la relación familiar del primer candidato de Unidos por la Patria con su hermana María Emilia, la actual intendenta de Roca. El mayor de los hijos del Gringo fue ungido desde Nación para ocupar ese lugar en la lista, a cambio de que la otra línea del peronismo provincial, la de Martín Doñate y los intendentes (los que acompañaron a Weretilneck en su "gran acuerdo rionegrino") ocupen los principales cargos en la lista de unidad del partido, que quedará a cargo del ala camporista.

Después del crimen de Carlos Soria (lo mató su esposa Susana Freydoz el 1 de enero de 2012) los hijos del Gringo continuaron su legado político. También herdaron su egoismo. Históricamente, Soria sólo traccionó para Soria y sus hijos sólo lo hicieron para alguna candidatura familiar. Pero esa comunión mostró por primera vez una fisura.

El PJ debía tener elecciones partidarias el 23 de julio y el martes pasado venció el plazo para la presentación de listas y allí apareció la lista de unidad que con el intendente de Lamarque, Sergio Hernández como presidente. El el acuerdo planteado por la vicepresidenta Cristina Fernández, tuvo una gran ausente, Emilia Soria.

Mucho menos pragmática, la menor de la familia recordó cómo jugaron los demás dirigentes peronístas que integraron listas opositoras en la elección municipal que ganó con casi el 60% de los votos. También el apoyo de Doñate y compañía a Weretilneck, para vencer en las provinciales. No ocultó su malestar y no apoyó el acuerdo que beneficiaba a su hermano.

Con @Rolo_Figueroa y la gobernadora @ArabelaCarreras nos reunimos con el ministro @SergioMassa y conformamos una mesa de trabajo entre Nación y nuestras provincias para la futura administración de las centrales hidroeléctricas de los ríos Limay y Neuquén. pic.twitter.com/otyOE534G8 — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) July 6, 2023

Y en esto de buscar (im)posibles, Weretilneck se mostró nuevamente con Carreras. fue en una reunión con Sergio Massa de la que también participaron el gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez y el electo, Rolando Figueroa. Claramente al cipoleño se lo nota más cómodo con Rolo que con los dos que terminan sus mandatos el 10 de diciembre. En su tuit hasta olvió de mencionar a Gutiérrez. El motivo oficial fue el vencimiento de las concesiones de las hidroeléctricas, pero en la práctica se puede leer el apoyo al candidato peronista.

Cuentan que el diálogo con la gobernadora fue escueto. Weretilneck está dolido, con bronca y no se le pasa. La candidatura en Bariloche es algo que no puede superar. También le molesta que ella decida sola y no se tomará licencia. Con cintura, el senador no dudó en decir que lejos de favorecerla, tendrá "doble trabajo, porque deberá cumplir con las dos responsabilidades". Carreras firmó en la junta electoral de Bariloche su candidatura y ratificó que no se tomará licencia.

Mientras la política acapara el funcionamiento del gobierno, se notó el enorme esfuerzo paa cumplir con el pago de los aguinaldos que fue demorado hasta 20 de julio, pocos días antes de la finalización de las vacaciones del sector docente y judicial. La provincia tiene muy comprometidas sus arcas, el pago de 10,6 millones de dólares de los intereses del Plan Castello en septiembre preocupa al ministro de Economía, Luis Vaisberg, que desde hace meses recorta partidas. Aunque no lo reconozcan, esta es una de las razones para que Juntos y el peronismo aparezcan unidos en los próximos meses.