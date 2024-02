Los efectos de MIlei en la política rionegrina

La pluma mágica del crítico Dante Panzeri en la recordada revista El Gráfico de la década del '60, definió al fútbol como dinámica de lo impensado. Término que, por sus constantes variaciones, le puede caber a la perfeccción a todo el espectro político, que aún no logra recomponerse de la paliza que le dieron los argentinos en las urnas al modelo tradicional y obsoleto que provocó un profundo hastío . Si bien el anunciado recorte a la casta no lo es en la práctica, ese sector acomodado de la sociedad busca mantener su pertenencia, sin medir costos.

Entonces, lo inesperado se transformó en algo habitual durante la semana que pasó. Porque María Emilia Soria dejó atrás peleas y bancó al gobernador Alberto Weretilneck en su disputa contra el presidente Javier Milei; el peronismo rionegrino se mostró unido ante el feroz paso de la motosierra presidencial; y el cipoleño Anibal Tortoriello cerró el pacto con la diputada libertaria Lorena Villaverde, en lo que significa la ruptura del bloque del PRO en la legislatura rionegrina.

Los tiempos en la nueva política, iniciada el 10 de diciembre, son vertiginosos. Y ante los cambios repentinos que surgen del feroz recorte a las provincias y la amenaza llevada a la práctica por el presidente Milei, de dejarlos sin un peso a todos los gobernadores, cada sector político muestrahace visible sus reacciones.

El primero pararse frente al avance del centralismo sobre las autonomías provinciales fue el gobernador Weretilneck, quien no titubeó al contestar vía redes sociales cada uno de los ataques de Milei. Pero también tuvo gestos para abrir puertas de negociación, que en todos los casos resultaron truncas. "No hay interlocutor válido con el presidente", se justifican desde el riñón del albertismo.

Como el resto de las provincias, Río Negro sufrió una caida del 15% de sus ingresos por el recorte de las transferencias de Nación. Pero a diferencia de los otros distritos, el gobernado por el cipoleño tiene una dependencia vital de esos recursos que el año pasado representaron casi 7 de cada 10 pesos que se depositaron en las cuentas hoy tiene a su cargo el ministro Gabriel Sánchez.

Figueroa y Weretilneck se oponen a la prórroga de las concesiones hidroeléctricas en el Comahue.

Ávido de recursos frescos, Weretilneck y su par de Neuquén, Rolando Figueroa enviaron una carta documento a la presidencia en la que rechazan cualquier tipo de prórroga en el manejo de las presas, amparados en los artículos 1, 5, 121 y 124 de la Constitución Nacional, que establecen el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales; y los artículos 70, 71 y 81 de la Constitución de Río Negro refuerzan la potestad originaria de los recursos naturales en su territorio, además de controlar y regular su uso.

Ante la caída de los ingresos, preocupa el comienzo del ciclo lectivo previsto para el 11 de marzo. Los docentes ya avisaron que las clases no arrancarán si no hay una urgente recomposición salarial. Weretilneck contestó que otorgará aumentos que pueda pagar y mientras continúa con los bonos no remunerativos ante la imposibilidad de otorgar un porcentaje de incremento.

A esto se suma la negativa de Nación a depositar el Fondo de Incentivo Docente, que representa un 8% del salario de los 23 mil maestros rionegrinos. Mientras la titular de la cartera, Patricia Campos intimó por carta documento a Nación para el cumplimiento, el, tantas veces disgregado, peronismo rionegrino se mostró unido para realizar una presentación por el mismo motivo en la Justicia Federal .

Si bien en la foto en las escalinatas del Tribunal Federal de Roca no estuvo el camporista Martín Doñate, el actual diputado Martín Soria abrió la charla disculpando al dirigente de Valle Medio, y resaltó su acompañamiento. También lo hicieron los intendentes, los mismos que durante el año pasado le dieron la espalda al roquense y traccionaron para que Weretilneck sea gobernador por tercera vez . El peronismo rionegrino se unió para pedirle a Nación que cumpla con el Fondo de Incentivo Docente y los subsidios al transporte.

Los peronistas unidos presentaron dos acciones declarativas de certeza para que el juez Hugo Greca se expida con urgencia ante la falta de envios del Fondo del Incentivo Docente y el recorte del subsidio al transporte público de pasajeros. El magistrado, el mismo que mandó a desalojar con Gendarmería hace unos años la sede de Roca de la Universidad de Río Negro, no salió a recibirlos . Aseguraron que no estaba en el edificio. Esto hace presumir cuál será el destino de los escritos presentados.

Otra situación impensada que evidenció la política provincial fue la posición de María Emilia Soria a la salida de la reunión de la Federación Argentina de Municipios, quien luego de una reunión con intendentes de todo el país, tomó la palabra y no solo bancó a Weretilneck en su defensa de los recursos provinciales ante el avance del gobierno central. Sino que también utilizó el discurso del vicegobernador -otrora compañero- Pedro Pesatti, quien amenazó con cortar los aportes de energía que las provincias patagónicas le hacen a la Nación .

"Tengo que destacar que el gobernador de mi provincia junto con el de Neuquén, notificaron feacientemente al presidente MIlei porque estamos en una etapa de renegociación de las represas hidroeléctricas. Así que no pierdan de vista que, espero que no suceda, también nosotros podemos cerrar el grifo y tener ese gesto tan anti federal que está teniendo el gobierno central con las provincias patagónicas", dijo la intendenta de Roca, en una actitud impensada durante la última década donde la familia Soria tuvo siempre palabras descalificadoras hacia Weretilneck y el partido Juntos Somos Río Negro.

Plenario de la Federación Argentina de Municipios



Hoy nos reunimos con intendentes e intendentas de todo el país para definir acciones conjuntas ante las medidas que lleva adelante el gobierno nacional. pic.twitter.com/lrWit791PJ — FAM (@FAMdeArgentina) February 15, 2024

Entre tantas cosas impensadas que provoca la new policy a la que muchos se intentan adaptar, es la sociedad entre una parte del PRO rionegrino, liderada por Aníbal Tortoriello con la diputada nacional libertaria, Lorena Villaverde. El cipoleño, actual diputado nacional, responde al acuerdo nacional entre ambas fuerzas, pero el vínculo doméstico tiene claramente otras intenciones más allá del respaldo a Milei. El líder del PRO Río Negro, Tortoriello y la libertaria Villaverde y e, se asociaron y tendrán un bloque en la Legislatura.

Luego de las PASO, Tortoriello fue el gran perdedor en la oposición provincial tras fracasar con su apoyo a Horacio Rodríguez Larreta y el que festejó fue Juan Martín, quien se supo acomodar bajo el ala de Patricia Bullrich. Empoderado, el roquense se apropió del bloque que en un principio tenía 10 legisladores (9 menos que JSRN) y se autoimpuso como presidente. A los pocos días de asumir comenzó a surfir bajas, la primera fue Roberta Scavo que se cambió al ARI.

Luego se especuló del cambio de Santiago Ibarrolaza y Patricia Mc Kidd (vicepresidenta del PRO) a las filas libertarias de Primero Río Negro (partido creado por el ex intendente de Campo Grande, Ariel Rivero), pero la dimisión recién se oficializó esta semana. En el acuerdo de los empresarios cipoleños Tortoriello-Villaverde, estos dos legisladores se suman al ex peronista devenido en liberartario César Domínguez, todos bajo la bandera de La Libertad Avanza.

El bloque que aún no fue reconocido en la Legislatura servirá para que Villaverde pueda tener estructura propia en la provincia y dejar de ser una ignota dirigente que se saca selfies con Karina Milei o se connfunde caños de la ampliación del gasoducto de Oldelval con el Néstor Kirchner, un papelón que hizo en las redes. Y a Tortoriello para agrupar fuerzas y medirse en la interna partidaria del PRO que debe renovar autoridades.

De rebote, los beneficios los podrá disfrutar el oficialismo. Si bien aún la Legislatura de Río Negro no realizó nunguna sesión con su actual composición, se rompió el bloque que lidera Martín, al que ahora le quedarán 7 diputados. Bastante menos en la disputa de fuerzas que intenta tener con Juntos Somos Río Negro que suma aliados con Lorena Matzen y Ariel Bernatene de la UCR, y el diálogo abierto con el ARI de Javier Acevedo, Fernando Frugoni, Daniela Agostino y Roberta Scavo; más alguno que pueda acercarse del sector de Doñate. En plena pandemia, como asesor de la cristinista Silvina García Larraburu, Goinhex se fotografió con el líder de ATE, Rodolfo Aguiar.

Tanto Villaverde como Tortoriello anticiparon que el secretario del nuevo bloque libertario será el cuestionado y camaleonico operador roquense Julián Goinhex, quien supo ser mano derecha de Carlos Soria en la realización de las millanarias ediciones de la Fiesta de la Manzana, funcionario heredado por Weretilneck en su primer gobierno y despachado tras los gastos excesivos y sin licitación de una visita de Cristina Fernández a Bariloche en 2012; luego, hasta 2022, fue asesor en el Congreso de la kirchnerista, Silvina García Larraburu; supo fotografiarse con el gesto peronista de la "V" de la victoria con el hoy Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar; y el año pasado hizo campaña para Weretilneck con otro ex sorista, César del Valle, hoy convertido en funcionario provincial recientemente designado. Otra prueba de la política como dinámica de lo impensado.