En política no hay amigos ni enemigos, sino conveniencias. Algunas se parecen demasiado a un salvavidas. En el despacho de Lorena Villaverde en el Congreso, Aníbal Tortoriello la abrazó, la elogió en cámara y se llevó un ejemplar de Inquebrantable. Ella subió la escena a las redes con una cita del Salmo 23: "Dios adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores". La mesa, en este caso, la tiene servida otro. Y los angustiadores comen en la Casa Rosada.

Esta semana marcó el regreso de Villaverde a la batalla por la banca del Senado. Presentó un amparo de 59 fojas contra ambas cámaras del Congreso para que ningún legislador electo sea bloqueado por su pasado. Invoca los artículos 64 y 66 de la Constitución y los casos de los represores Antonio Bussi y Luis Patti. Denunció además que su renuncia al Senado fue producto de una coacción y se reservó una futura acción para reclamar la banca que hoy ocupa Enzo Fullone. Hay un dato incómodo: fue la propia Patricia Bullrich, presidenta del bloque, quien la convenció para que dimitiera a la banca ganada con el 30,37% de los votos. Hasta ahora la Justicia no dijo nada, pero la jugada tiene un problema de origen: el Senado nunca la rechazó por votación.

Villaverde vuelve a escena para pelear por ser tenida en cuenta. Aún es la presidenta de La Libertad Avanza de Río Negro, pero cada vez más en los papeles que en los hechos. La conducción de facto es de Fullone y Damián Torres. Su estratega, el oscuro Julián Goinhex, fue desplazado de la presidencia del Congreso partidario. Y su pasado en la campaña de 2025 todavía huele a tinta fresca: la factura de más de 73 millones de pesos que el propio tesorero Roberto Zgaib denunció y la posterior renuncia de Abelardo Calfin, a su cargo en ANSES Regina. Nunca se aclaró oficialmente que una cosa llevara a la otra. Tampoco nadie se esforzó demasiado en desmentirlo. La lectura política quedó instalada.

A eso se suma lo que gravita sobre ella desde el primer día. Villaverde y el empresario Claudio Ciccarelli, primo y socio de Federico "Fred" Machado, quedaron en el centro de la controversia que frenó su llegada al Senado. Hay fotografías de ambos en los palcos del Congreso. Ella sostiene que la investigación en Estados Unidos terminó en 2017, que fue sobreseída en 2018, que no hay condenas en su contra y que todo fue una operación mediática. Y probó que pudo ingresar a ese país hace unas pocas semanas. Pero la política tiene su propio tribunal, y ese suele fallar antes y sin apelación.

Del otro lado del escritorio estaba Tortoriello, que quiere ser gobernador. Lo único que tiene hoy es la ambición y un número que no ayuda demasiado. Las encuestas lo ubican tercero, por detrás de Alberto Weretilneck y María Emilia Soria, y con una intención de voto que no llega al 20%. Necesita el respaldo explícito de Javier Milei para crecer con el arrastre del presidente. El mismo que hace casi un año Villaverde calificaba de "soberbio" se transformó en el admirador de "esta mujer".

La noche de las elecciones de 2025, cuando el tramo de diputados sumó más que el de senadores, ella dijo que lo del empresario del transporte era "una irresponsabilidad total" y que Cipolletti había aportado apenas cuatro puntos para su banca. Él, dolido por no haber ocupado el primer lugar en ese tramo de la lista y tener que conformarse con reelegir en Diputados, había opinado que la banca del Senado podía haber sido para otra persona. Hoy intercambian elogios y bendiciones. La memoria suele ser corta y el valor de la palabra, elástico.

La lectura que se instaló es que ambos, unidos en la desgracia por no lograr la unción de Karina y Lule, pueden armar un frente interno que dispute poder en la Casa Rosada. Es una tesis atractiva, pero falla en la aritmética y en la gravedad. Dos diputados, una sin partido y otro sin padrinos, no hacen un bloque. El único elogio que cuenta en esta interna es el que sale de Balcarce 50. Y ahí, según todos los indicios, el que tiene línea directa es el abogado del pañuelo celeste Damián Torres, presidente en ejercicio de LLA Río Negro. Asesor de la senadora neuquina Nadia Márquez y con vínculos políticos privilegiados con lor armadores. Hoy conduce el partido con Fullone como aliado. Al lado del abogado, el senador construyó un poder propio que creció de manera exponencial. La banca que Villaverde no pudo ocupar se transformó en la plataforma desde la cual el roquense armó su propio espacio de poder.

Damián Torres, asesor de la senadora neuquina Nadia Márquez, maneja LLA en Río Negro

En la Rosada quieren candidatos puros. Llegar a 2027 con estructura propia, fiscales y un candidato que responda a la mesa chica. Pero también ensayan la teoría del mal menor: aceptar socios incómodos, como Tortoriello y el PRO, para no ir a la elección con las manos vacías. Bariloche dejó una advertencia: la alianza electoral que reunió a La Libertad Avanza con el PRO y otros sectores salió tercera en la elección de convencionales. La cara de Milei ya no alcanza por sí solo.

La interna libertaria se resolverá en un escritorio lejos de Río Negro. La rosca se acelera, pero el abrazo de Villaverde y Tortoriello apenas puede servir para una foto, un video y un par de titulares. El que reparte las candidaturas no mira Instagram. Para Tortoriello, acercarse a un lastre en nombre de la solidaridad puede ser noble, pero rara vez es rentable. Para Villaverde, la jugada es comprensible: está sola, necesita aliados y ese abrazo vale más que cualquier amparo. Dos náufragos pueden abrazarse en medio de la tormenta. Lo que todavía no está demostrado es que alguno de los dos sepa construir una balsa.