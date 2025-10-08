Lo que nadie te cuenta sobre cómo proteger ingresos en tiempos de crisis

El oro volvió a ocupar el centro de la escena financiera global. Durante este año, su cotización internacional alcanzó niveles récord cercanos a los 3.945 dólares por onza, impulsada por una demanda creciente y por el interés de quienes buscan un refugio seguro frente a la volatilidad de los mercados.

La tendencia es clara: desde bancos centrales que acumulan reservas hasta pequeños ahorristas que desean resguardar su patrimonio, todos coinciden en que el metal precioso sigue siendo una de las alternativas más estables y confiables. A esto se suma que su carácter tangible, divisible y de rápida liquidez lo convierte en un activo cada vez más atractivo.

Un mercado en expansión

En Argentina, el interés por el oro se disparó en los últimos años. La posibilidad de adquirir lingotes en distintos formatos —desde apenas 1 gramo hasta presentaciones de 50 gramos— abrió la puerta a inversores de todos los perfiles. Esta accesibilidad permite que quienes recién se inician puedan hacerlo con el monto que prefieran, mientras que quienes buscan proyectar a largo plazo encuentran en el oro una opción sólida para diversificar su cartera.

Los especialistas destacan que la demanda se mantiene sostenida por varios factores:

La búsqueda de resguardo frente a la inestabilidad de las divisas y los mercados bursátiles.

La oferta limitada, dado que la producción minera crece a un ritmo menor al consumo global.

La digitalización de servicios financieros, que facilita tanto la compra como la custodia de lingotes físicos.

Lingotes, monedas y más alternativas

Además de los tradicionales lingotes, en el mercado local también se comercializan monedas de oro de prestigio internacional, como el Argentino de Oro, la Libra Esterlina y el Krugerrand sudafricano. Estas piezas, más allá de su valor intrínseco, tienen un atractivo adicional: su carácter coleccionable y su prestigio en el circuito numismático.

En paralelo, creció la oferta de lingotes de plata de 100 gramos de pureza 999, pensados para quienes buscan diversificar y acceder a otra alternativa de resguardo.

