Cambio de día y sede para el partido de la Selección Argentina contra Puerto Rico

Miércoles 08 de Octubre, Neuquén, Argentina
Por Marcelo Figueroa
Miércoles, 08 de octubre de 2025 a las 15:09
La Selección Argentina cambia de rumbo: Puerto Rico será en Miami y un día más de descanso

La Selección Argentina sigue ajustando detalles para su doble fecha FIFA de amistosos. El primer partido será este viernes frente a Venezuela, desde las 21, mientras que el segundo, que debía jugarse el lunes ante Puerto Rico en Chicago, sufrió modificaciones: finalmente se disputará el martes en Miami, en el Chase Stadium, con horario aún por confirmar.

El cambio responde a motivos organizativos y a la intención de extender el plazo para la venta de entradas, sin alterar el calendario de la FIFA. Además, se suma un factor de seguridad: en Chicago se esperan nuevas protestas masivas debido a las políticas migratorias de Estados Unidos, lo que dificultaba garantizar la seguridad del evento.

Con esta modificación, el plantel comandado por Lionel Scaloni ganará un día más de preparación y evitará el traslado de tres horas a Chicago, permaneciendo toda la gira amistosa en Miami. La televisión argentina podrá transmitir ambos encuentros.

Por otro lado, es probable que Lionel Messi tenga participación limitada en estos amistosos, dado que el cuerpo técnico busca preservar al astro de 38 años mientras evalúa variantes en el equipo.

Con estos ajustes, la Albiceleste mantiene su agenda de partidos, pero con un respiro logístico que permitirá a Scaloni y su cuerpo técnico organizar mejor los entrenamientos y cuidar la integridad de sus figuras.

