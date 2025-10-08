Rincón, con la mente puesta en la revancha ante Las Parejas

Parada complicada será la que tendrá el Deportivo Rincón el domingo desde las 11 del mediodía en cancha de Ciudad Deportiva del norte neuquino, cuando tenga a salir a buscar dar vuelta el 0-2 en contra que tiene luego de la ida jugada en Santa Fe.

Las largas distancias le pasaron factura al elenco que dirige Pablo Castro. Hace semana y media jugó ante Sportivo Belgrano de San Francisco, y apenas una semana después le tocó Sportivo Las Parejas de Santa Fe, haciendo más de 4 mil kilómetros. Aun así, los partidos hechos en ambos escenarios ilusionan al elenco provincial con poder dar vuelta la serie.

“Nos quedó la sensación de que se puede dar vuelta de local, nos hacemos fuertes acá y las chances que generamos las concretamos” dijo Mondini, referente del fútbol del Deportivo Rincón, quien agregó además que “No jugamos mal los dos partidos de visitante, nos faltó una cuota de suerte. El equipo demostró que está bien, que está fuerte”.

Chacón, clave en el fondo del León neuquino

Cabe destacar que el plantel neuquino fue quedando corto en las últimas instancias. A la lesión a mitad de temporada de Gastón Portillo, se le sumó la de Giménez, quien llegó para remplazar al jugador, y producto de la misma terminó retirándose del fútbol. La de Fernando Riquelme, Edgardo Díaz, y para esta serie la de Agustín Sánchez, arquero. A estos nombres se suma la partida de Germán Lezcano, quien seguirá su carrera en el Regional Amateur. “no nos molesta que los chicas elijan otros destinos porque esto es trabajo, además los objetivos que se plantearon se cumplieron ampliamente”

Con relación al cotejo del fin de semana, Mondini se mostró confiado de que el león del norte saldrá a buscar el triunfo, “Los chicos están bien y van a ver que el domingo van hacer un excelente partido. La ventaja deportiva será importante”. Culminó.

El Deportivo Rincón transita la tercera etapa de la reválida luego de quedar eliminado en cuartos de final por el primer ascenso. Al igual que Cipolletti, jugará de local con la misión de dar vuelta la serie para meterse a la siguiente instancia. Por su parte el Albinegro, recibirá a Kimberley, quien se quedó con el juego de ida por 1-0.

Nota completa con Nicolás Mondini, referente del fútbol en Deportivo Rincón