De qué se trata la serie "Animal" que conquista Netflix

La serie española “Animal” se convirtió en la producción más vista de Netflix en Argentina, apenas días después de su estreno. Con un tono de comedia dramática y un fuerte componente de crítica social, la ficción narra el encuentro de dos mundos completamente distintos: la Galicia rural y el universo moderno de las tiendas boutique para mascotas.

La historia gira en torno a Antón (interpretado por Luis Zahera), un veterinario de campo de carácter fuerte y principios firmes, acostumbrado a trabajar con animales de granja. Sin embargo, las dificultades económicas y la falta de trabajo lo obligan a abandonar su entorno rural para aceptar una propuesta laboral en la ciudad. Allí, su sobrina Uxía (Lucía Caraballo) le ofrece empleo en Kawanda, una clínica y tienda de lujo para mascotas. Lo que parecía una solución se convierte rápidamente en un desafío: Antón debe adaptarse a un ambiente dominado por dueños obsesionados, tratamientos extravagantes y peluquerías caninas de diseño.

“Animal” expone, a través del humor, el choque cultural entre la ética tradicional y las exigencias del negocio moderno, explorando temas como la humanización de los animales, el consumo desmedido y la pérdida de valores profesionales frente al capitalismo contemporáneo. Con un elenco encabezado por Zahera, conocido por sus papeles en “La Unidad” y “Entrevías”, la serie combina momentos de ternura, ironía y reflexión, lo que la llevó a posicionarse rápidamente entre las más vistas del catálogo de Netflix en el país.

Mira el tráiler oficial de "Animal":