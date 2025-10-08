Un trágico accidente tuvo lugar este miércoles por la mañana en la ruta 11, entre Santa Clara del Mar y Mar del Plata, cuando un vehículo Ford Ka que transportaba a una mujer y un niño impactó violentamente contra una columna de alumbrado público.

La colisión fue de tal magnitud que el automóvil se partió en dos, causando la muerte inmediata del menor, quien falleció en el acto. La mujer, presuntamente la madre del niño, resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia al hospital Interzonal General de Agudos para recibir atención médica.

Las autoridades locales informaron que el siniestro ocurrió en sentido hacia la ciudad balnearia, generando conmoción en la zona por la violencia del impacto y la pérdida del menor.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer las causas exactas del choque y determinar las responsabilidades correspondientes.