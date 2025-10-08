¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 08 de Octubre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
EN LA RUTA 17 EN PLAZA HUINCUL

Los reflejos de un camionero evitaron una tragedia al esquivar a una persona

Por motivos que son investigados, una mujer cruzó la Ruta 17 de forma repentina. La víctima sufrió heridas leves y fue asistida rápidamente. 

Por Redacción

Miércoles, 08 de octubre de 2025 a las 14:45
PUBLICIDAD
Gentileza Web La Voz

La rápida reacción de un camionero evitó una tragedia este miércoles por la mañana en la Ruta 17, a la altura del barrio Norte de Plaza Huincul, cuando una persona se arrojó a la cinta asfáltica repentinamente.

Gracias a los reflejos del conductor del vehículo de carga, la joven fue esquivada a tiempo y no sufrió lesiones de gravedad. Las autoridades  investigan las razones por las que se produjo el incidente. 

En el momento del hecho, circulaba por la zona una camioneta del Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GEOP). El personal policial fue el primero en asistir a la persona afectada. 

Minutos más tarde, se hicieron presentes los Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul y una ambulancia que trasladó a la joven al Hospital de Complejidad VI de Cutral Co, donde permanece contenida y bajo observación.
 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD