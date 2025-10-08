Los reflejos de un camionero evitaron una tragedia al esquivar a una persona

La rápida reacción de un camionero evitó una tragedia este miércoles por la mañana en la Ruta 17, a la altura del barrio Norte de Plaza Huincul, cuando una persona se arrojó a la cinta asfáltica repentinamente.

Gracias a los reflejos del conductor del vehículo de carga, la joven fue esquivada a tiempo y no sufrió lesiones de gravedad. Las autoridades investigan las razones por las que se produjo el incidente.

En el momento del hecho, circulaba por la zona una camioneta del Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GEOP). El personal policial fue el primero en asistir a la persona afectada.

Minutos más tarde, se hicieron presentes los Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul y una ambulancia que trasladó a la joven al Hospital de Complejidad VI de Cutral Co, donde permanece contenida y bajo observación.

