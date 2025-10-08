Va a juicio por asesinar a un adolescente en un enfrentamiento entre bandas

Un hombre acusado de asesinar a un adolescente, de 17 años, durante un enfrentamiento entre bandas en mayo de este año en la provincia de Neuquén será juzgado, luego del pedido del fiscal Andrés Azar.

El delito por el que será juzgado R.J.C. será por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en carácter de autor y, como la expectativa de pena para este delito es superior a 3 años de prisión e inferior a 15, el funcionario del Ministerio Público Fiscal pidió que intervenga un tribunal colegiado.

El crimen tuvo lugar el 9 de mayo, en la esquina de las calles Paimún y Boerr, en el barrio Confluencia, durante un enfrentamiento armado entre dos bandas. Todo comenzó con una pelea a golpes y en medio de la discusión el acusado R.J.C. sacó un arma y efectuó un disparo a corta distancia y con intención homicida, que impactó en el rostro del adolescente.

Desde el MPF indicaron que la víctima murió de forma inmediata como consecuencia de un traumatismo de cráneo grave, provocado por proyectil de arma de fuego.

A pesar del homicidio cometido, los incidentes en el barrio continuaron y un grupo de personas intentó incendiar la casa del acusado y, por este motivo, debió intervenir personal policial antidisturbios para controlar la situación.

Entre las pruebas presentadas para elevar el caso a juicio se encuentran las declaraciones de testigos, peritos, médicos y efectivos policiales que intervinieron; documental y secuestros; y el video de una cámara de seguridad que grabó el momento en que la víctima recibió el disparo.

El juez de garantías que intervino en la audiencia, Luis Giorgetti, avaló el requerimiento de la fiscalía y de esta forma el magistrado abrió la etapa de juicio y dio intervención a un tribunal colegiado para que juzgue el caso.

Ahora, con la resolución adoptada por el juez de garantías, la Oficina Judicial deberá fijar, en los próximos días, la fecha para la realización del debate oral.

Respecto a la situación de R.J.C., se encuentra detenido en prisión preventiva y seguirá cumpliendo la medida ante la existencia de riesgo de fuga y peligro de entorpecimiento de la investigación.