Este lunes el rápido accionar de personal policial en un hecho de Centenario evitó que el desenlace fuera una tragedia. La situación fue alrededor de las 13.10, cuando los policías fueron alertados por una persona que se encontraba trepada en la pasarela de la tercera rotonda de Ruta 7 en la localidad.

A pesar de que la misma cuenta con enrejado para evitar que ocurran estas situaciones, las personas habían alertado de un joven subido arriba del todo.

Afortunadamente los policías llegaron al lugar y lograron intervenir rápidamente, evitando que la persona cometa alguna tragedia o intente quitarse la vida. Mediante un operativo en el lugar lograron atraparlo y descenderlo de forma segura, sin lesiones.

Ya que en ese momento el tránsito era intenso en la zona, se debió cortar un carril para que los efectivos puedan trabajar y haya menos riesgos para todos los involucrados.

Destacaron que la persona se encontraba en estado de exaltación cuando fue bajada por las autoridades y que debió ser reducido. Una vez que se fue calmando se lo trasladó al Hospital Natalio Burd de la ciudad, a pocos metros del lugar del hecho. Según informaron las autoridades, quedó internado en el Área de Salud Mental.

Durante el tenso momento hubo vecinos curiosos que se acercaron al lugar, algunos manifestaron conocerlo y estar preocupados por el joven.

Se recuerda que la “Línea de atención telefónica en Salud Mental y Consumos Problemáticos” teléfono 2995358191 brinda atención y contención de salud mental, en consumos problemáticos y riesgo suicida todos los días, las 24 horas y opera para toda la provincia de Neuquén.