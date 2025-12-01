En el marco de La Noche de las Provincias, uno de los espacios más convocantes fue el que ofreció Artesanías Neuquinas, donde la tejedora Silvia Tropan cautivó al público con una demostración en vivo de tejido mapuche en el tradicional huitral, el telar vertical ancestral. Durante seis horas, entre el movimiento del público y la música del evento, su tarea convirtió el espacio en un punto de encuentro cultural que detuvo la atención de decenas de visitantes.

Tropan, oriunda de Junín de los Andes y una de las artesanas más reconocidas de la provincia, exhibió la técnica que la llevó a obtener importantes distinciones nacionales, como el Primer Premio por excelencia en ponchos en 2017 y el Premio La Telera en 2025, otorgados por la Sociedad Rural Argentina. Su trayectoria está profundamente vinculada a la tradición mapuche que aprendió de niña en la comunidad Linares, en Aucapán Abajo, bajo la guía de su madre.

La presencia de la artesana en Buenos Aires no solo mostró la destreza y la delicadeza de su oficio, sino que acercó al público urbano un legado que Artesanías Neuquinas se encarga de impulsar, resguardar y difundir. Tropan, además de crear piezas únicas, trabaja como tallerista de la empresa estatal, rol desde el cual transmite saberes que forman parte de la identidad cultural de la región.

Los asistentes se detuvieron para observar el proceso, fotografiarlo y hacer preguntas, atraídos por la meticulosidad del tejido y por la historia que encierra cada gesto. Desde la institución destacaron que su participación funcionó como un puente entre la tradición artesanal, el presente creativo y un público que valoró la experiencia como un encuentro auténtico con la cultura mapuche.

La pieza que Tropan tejió durante la jornada quedó montada en el telar y permanecerá en exhibición permanente en la sede de Artesanías Neuquinas en la Casa del Neuquén, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como testimonio vivo de una práctica ancestral que sigue transmitiéndose de generación en generación.