Wanda Nara y La Joaqui volvieron a quedar en el centro de la escena mediática luego de que trascendiera que la conductora habría intervenido para excluir a la cantante de un importante evento. La supuesta interna en MasterChef Celebrity sumó así un nuevo capítulo, en medio de rumores que desde hace semanas vienen circulando sobre la relación entre ambas figuras.

Las versiones apuntan a que el vínculo entre Wanda Nara y La Joaqui se habría tensado dentro de las grabaciones del reality de Telefe. Sin embargo, cuando el equipo de Sálvese Quien Pueda consultó directamente a La Joaqui, la artista intentó quitarle dramatismo al tema. “Soy re polvorita, pero no hubo ningún cruce”, aseguró con firmeza, remarcando que el grupo se lleva bien y que la salida de Valu Cervantes fue el único momento que realmente los afectó.

A pesar de estas declaraciones, la situación volvió a quedar expuesta cuando Wanda Nara no asistió a un encuentro informal que La Joaqui organizó en su casa. Esa ausencia, que generó sorpresa entre sus compañeros, reavivó las dudas sobre el vínculo real entre la conductora y la cantante. Desde ese momento, las especulaciones retomaron fuerza.

En las últimas horas, Ángel de Brito sumó un dato que encendió aún más la polémica. A través de sus historias de Instagram, el conductor de LAM aseguró que Wanda Nara habría decidido bajar a La Joaqui de la tradicional tapa de Personajes del Año de la revista Gente, uno de los eventos más esperados del calendario del espectáculo.

El encuentro organizado por Gente se realizará el martes 2 de diciembre en el Faena Art Center, en una edición especial por los 60 años de la publicación. La exclusión de La Joaqui, si se confirma, sería por pedido expreso de Wanda Nara, agregando tensión a la interna que ya circula alrededor de MasterChef Celebrity.

Consultada por los cronistas tras conocerse estos rumores, La Joaqui se mostró visiblemente afectada. “Sólo tengo un mal día, cuídenme, por favor”, dijo con la voz quebrada. Luego, ante la insistencia, volvió a disculparse: “Chicos, perdón, no tengo un buen día”. Finalmente, y para cerrar cualquier intento de polémica, expresó: “No quiero hablar de Wanda”.

La historia entre Wanda Nara, La Joaqui y lo que ocurre detrás de cámara en MasterChef Celebrity promete seguir dando que hablar.