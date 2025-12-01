La internación de Rocío Marengo en el Sanatorio Otamendi encendió las alarmas entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo. Tras 48 horas bajo observación, la incertidumbre crecía, especialmente por tratarse de las últimas semanas de su embarazo. Sin embargo, un video que la modelo compartió por equivocación en sus redes sociales se convirtió en un inesperado alivio para quienes siguen de cerca su estado.

A las 33 semanas de gestación, Rocío Marengo fue admitida para un monitoreo más estricto después de que un control de rutina indicara la necesidad de extremar cuidados. Los médicos recomendaron internación preventiva y reposo absoluto, una decisión que ella acató de inmediato para evitar cualquier complicación en esta etapa decisiva. Según confirmó la modelo, tanto ella como el bebé están estables y acompañados en forma permanente por el equipo obstétrico.

En este contexto de preocupación y versiones cruzadas, un gesto suyo llamó la atención. Rocío Marengo subió por error un video a su perfil de Instagram y rápidamente explicó lo sucedido: “Era para historia y se me subió al reel”, escribió con humor. Lejos de borrarlo, decidió dejarlo visible al notar la cantidad de mensajes afectuosos que empezaban a llegarle, demostrando el cariño de su comunidad.

El posteo incluía una imagen tomada desde la habitación del sanatorio y un detalle que no pasó desapercibido: la presencia de Eduardo Fort, su pareja, quien la acompaña “al pie del cañón”. Con emoticones tapó su rostro, pero no dejó dudas sobre su apoyo incondicional en este momento tan especial y delicado. La muestra de unión entre ambos sumó un toque de calidez en medio de los rumores.

El mensaje culminaba con una dedicatoria que conmovió a todos: “Bebito, te esperamos con mucho, mucho amor. Te amamos mamá y papá”. Estas palabras, cargadas de ilusión, reforzaron la tranquilidad respecto al estado del embarazo y dejaron claro que la prioridad está puesta en la llegada del bebé.

El video, que se viralizó en cuestión de minutos, acumuló miles de likes y comentarios alentadores. Los seguidores celebraron verla optimista, destacaron su fortaleza y agradecieron la claridad con la que decidió comunicar su situación. Mientras continúa internada y monitoreada, Rocío Marengo recibe muestras de afecto permanente, acompañada por Eduardo Fort y resguardando cada paso de estas últimas semanas de espera.