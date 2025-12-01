La semana turbulenta dentro del mundo AFA sigue sumando voces de personas relacionadas al fútbol. Esta vez fue Javier Castrilli, quien atacó duramente a Claudio “Chiqui” Tapia: “se cree impune por haber ganado la Copa del Mundo”

El ex árbitro del fútbol argentino atacó duramente a quienes integran la comisión directiva de AFA. En diálogo con Radio Rivadavia, expresó que “se sienten impunes, pero tienen una miopía política tan grande que se creyeron impunes a perpetuidad de tener la opinión pública a su favor por el simple hecho de haber ganado la Copa del Mundo. Afortunadamente, la gente ya toma consciencia de lo que está pasando”.

Así mismo, y siguiendo con sus duras palabras acusando de manipular instrumentos que llegaron para traer trasparencia , entre ellos el VAR. “Se pretende manipular y creen que la gente es tonta. Lejos de ocultarla, ellos ostentan esa impunidad intestinamente porque, obviamente, es un mecanismo de dominación y sometimiento. Ellos necesitan difundir esta impunidad para que, aquellos que estén en contra, sepan a lo que se atienen. Tienen todos los entes para sancionar como hicieron con Estudiantes de La Plata”.

Al mismo tiempo, el ex dirigente también habló de la situación arbitral que atraviesa el fútbol argentino en los últimos años. “Les exigían a los presidentes de ligas de todo el país que no le dieran partidos a los árbitros que estaban afiliados al SADRA; y a los árbitros de primera, como el caso de Facundo Tello, tuvo que renunciar al sindicato y afiliarse al que creó Pablo Toviggino, el UADA” agregando además que “me he enterado de árbitros que afirman y siguen afirmando haber recibido llamadas de Gustavo Bassi, el designador del Consejo Federal, diciéndoles que por favor no se vaya a equivocar con determinado equipo”.

Semana pasada el SADRA había sacado un comunicado repudiando las acciones de la actual dirigencia de AFA, a quienes acusan de “Irregularidades en las designaciones arbitrarias, y actuaciones que evidenciaban manipulación en resultados”.