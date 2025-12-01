Del 6 al 8 de diciembre se realizará una propuesta al aire libre y en medio de la naturaleza cordillerana que incluye navegación por río y lago y paseo en bicicleta por caminos montañosos en Villa Pehuenia-Moquehue y Aluminé. La actividad combina cicloturismo, rafting y kayak. Es organizada por las agencias de turismo habilitadas de Cicloturis Patagonia, Patagonia Aventuras y Mawida Kayak.

En la primera jornada los participantes se adentrarán al lago Moquehue en kayak. Allí se recorrerán las aguas del mítico espejo de agua, en el que se contemplarán los cerros que lo circundan y la isla Lepen. Al siguiente día, el evento será exclusivo del cicloturismo para disfrutar de increíbles senderos en la localidad de Villa Pehuenia y Moquehue. Por último, el evento se coronará con una bajada en rafting por el río Aluminé y la adrenalina que generan sus aguas rápidas y cristalinas.

Al finalizar se compartirá un almuerzo con un sabroso pollo al disco a orillas del río. En el lugar los participantes podrán sentir el sonido del cauce del agua, los graznidos de las aves y la suave brisa del viento y el aire puro de la cordillera neuquina. La salida multiaventura incluye alojamiento, almuerzos, desayunos, guías habilitados, servicio de asistencia mecánica ligera, traslado de las bicicletas desde la ciudad de Neuquén, botiquín de primeros auxilios, comunicación VHF y seguros por accidentes personales, y responsabilidad civil.

Quienes no posean vehículos para traslado, desde la organización se dispondrá de camionetas para tal sentido, sin costo adicional. Para más información y consultas, contactarse con Cicloturis Patagonia al teléfono 299 4130607, web www.cicloturispatagonia.tur.ar o en redes sociales: @cicloturispatagonia.