Nicolás Moscardini a bordo de un Ford Mustang ganó la atípica clasificación de la primera fecha del Turismo Carretera que se disputó este sábado en el autódromo Enrique "Quique" Freile de El Calafate en Santa Cruz, marcando el inicio de la 85ª temporada de la categoría.

El piloto del "Gurí" Martínez Competición, que está haciendo su debut en la categoría, selló un tiempo de 1 minuto 19 segundos 489 centésimas y logró su primera pole position, marcando también el récord para el circuito. Superó a Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro), por 57 centésimas y a Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang), que cerraron el podio en la tanda cronometrada, en una sesión que tuvo a más de 30 autos dentro del segundo de diferencia.

Ya desde los entrenamientos se había batido el récord de la pista. En la segunda tanda, Julián Santero (BMW) selló un tiempo de 1 minuto 19 segundos 196 centésimas. En tanto que en la clasificación, el joven platense estableció un tiempo de 1 minuto, 19 segundos y 489 milémas para revalidar el récord de vuelta. Vale recordar que los entrenamientos no son tenidos en cuenta para este cómputo.

Durante la sesión hubo una bandera roja producto de un inconveniente con el cronometraje. Tras una demora de prácticamente una hora, se reanudó la clasificación, pero con el segundo grupo. El primero se dio por finalizado aunque faltaran 2 minutos. Es por esto que, para equiparar la situación, los 3 grupos restantes vieron reducida la duración de sus tandas a 6 minutos. Con la bandera a cuadros esperando, Moscardini consiguió la pole position en su último intento.

Moscardini hizo la pole position en su debut. Foto: ACTC

La clasificación definió el ordenamiento de las selectivas que se disputarán el domingo a partir de las 11. La primera serie tendrá en primera a Nicolás Moscardini (Ford Mustang) y Julián Santero (BMW). La segunda, en tanto, tendrá a Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro) y Jonatan Castellano (Dodge Challenger) liderando el pelotón. Mientras que la tercera contará con Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang) y Marcos Quijada (Chevrolet Camaro), respectivamente.

Regionales

El mejor de los pilotos zonales fue el nativo de San Antonio Oeste, José Manuel Urcera a bordo de un Toyota Camry, se ubicó noveno a solo 380 centésimas de la pole. El debutante Joaquín Ochoa (Dodge Challenger) de Viedma finalizó en el puesto 35 a 1 segundo 66 centésimas del líder de la clasificación. En tanto, el residente de Villa La Angostura, Juan Cruz Benvenuti, obtuvo el puesto 42, a 1 segundo 393 centésimas.

Horarios de TV en vivo – TC y TC Pista – El Calafate

Domingo 15 de febrero

10.00 a 15.00 – por Canal 9 y MotorPlay

Cronograma – TC y TC Pista – El Calafate

10.10 a 10.20 – 1ª Serie TCP (5 vueltas)

10.35 a 10.45 – 2ª Serie TCP (5 vueltas)

11.00 a 11.10 – 1ª Serie TC (5 vueltas)

11.25 a 11.35 – 2ª Serie TC (5 vueltas)

11.50 a 12.00 – 3ª Serie TC (5 vueltas)

12.40 a 13.20 – Final TCP (20 vueltas o 40 minutos)

13.55 a 14.45 – Final TC (25 vueltas o 50 minutos)