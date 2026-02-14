¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 14 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Siniestro vial

Junín de los Andes: 11 personas asistidas tras un fuerte choque múltiple en la Ruta 40

El accidente ocurrió este sábado en la Ruta Nacional 40, entre la Curva de los Santos y el puente Quilquihue. Cuatro vehículos participaron del choque por alcance y 11 personas resultaron lesionadas, aunque ninguna presenta heridas de gravedad.

Por Nicolás Alvarez

Periodista Deportivo. Redactor y Editor en Mejor Informado.

Sabado, 14 de febrero de 2026 a las 20:32
PUBLICIDAD

Un siniestro vial registrado en la Ruta Nacional 40 (RN40) provocó demoras importantes y un amplio operativo de emergencia en cercanías de Junín de los Andes, en la provincia de Neuquén.

El hecho ocurrió entre la Curva de los Santos y el puente Quilquihue, en un tramo de alto tránsito turístico y de transporte regional. Según la información oficial, se trató de un choque múltiple por alcance que involucró a cuatro vehículos.

Como resultado del impacto, 11 personas resultaron lesionadas.

Parte sanitario y clasificación de heridos

De acuerdo al parte médico difundido por el hospital local, cuatro personas fueron clasificadas como código amarillo, mientras que las restantes siete fueron catalogadas como código verde.

Las autoridades sanitarias confirmaron que ninguno de los heridos presenta riesgo de vida.

Tres ambulancias trasladaron a los lesionados al hospital de Junín de los Andes para su evaluación y atención.

Operativo de emergencia y pericias

En el operativo intervinieron:

  • Ambulancias del hospital de Junín de los Andes

  • Personal sanitario de San Martín de los Andes

  • Equipos del SIEN (Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén)

  • Bomberos Voluntarios

  • Defensa Civil

  • Efectivos policiales

Las fuerzas de seguridad trabajan en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica exacta del choque en la RN40.

Demoras y recomendaciones para circular

El tránsito presenta demoras en ambos sentidos de la Ruta 40, uno de los principales corredores viales de la cordillera neuquina.

Desde los organismos intervinientes se solicita:

Recomendaciones a conductores

  • Circular con extrema precaución

  • Respetar las indicaciones del personal policial

  • Reducir la velocidad en la zona

  • Ceder el paso a móviles de emergencia

Las tareas de asistencia y peritaje continúan en el sector afectado.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD