Un siniestro vial registrado en la Ruta Nacional 40 (RN40) provocó demoras importantes y un amplio operativo de emergencia en cercanías de Junín de los Andes, en la provincia de Neuquén.

El hecho ocurrió entre la Curva de los Santos y el puente Quilquihue, en un tramo de alto tránsito turístico y de transporte regional. Según la información oficial, se trató de un choque múltiple por alcance que involucró a cuatro vehículos.

Como resultado del impacto, 11 personas resultaron lesionadas.

Parte sanitario y clasificación de heridos

De acuerdo al parte médico difundido por el hospital local, cuatro personas fueron clasificadas como código amarillo, mientras que las restantes siete fueron catalogadas como código verde.

Las autoridades sanitarias confirmaron que ninguno de los heridos presenta riesgo de vida.

Tres ambulancias trasladaron a los lesionados al hospital de Junín de los Andes para su evaluación y atención.

Operativo de emergencia y pericias

En el operativo intervinieron:

Ambulancias del hospital de Junín de los Andes

Personal sanitario de San Martín de los Andes

Equipos del SIEN (Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén)

Bomberos Voluntarios

Defensa Civil

Efectivos policiales

Las fuerzas de seguridad trabajan en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica exacta del choque en la RN40.

Demoras y recomendaciones para circular

El tránsito presenta demoras en ambos sentidos de la Ruta 40, uno de los principales corredores viales de la cordillera neuquina.

Desde los organismos intervinientes se solicita:

Recomendaciones a conductores

Circular con extrema precaución

Respetar las indicaciones del personal policial

Reducir la velocidad en la zona

Ceder el paso a móviles de emergencia

Las tareas de asistencia y peritaje continúan en el sector afectado.