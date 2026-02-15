Francisco Cerúndolo ratificó su chapa de candidato en el Argentino Open y con una contundente victoria en sets corridos por 6-3 y 7-5 ante su amigo y compatriota Tomás Etcheverry se metió en la gran final del domingo ante el italiano Luciano Darderi que derritó a Sebastián Báez 7-6 y 6-1.

El viento fue el invitado de piedra a la jornada en el Lawn Tenis de Buenos Aires que igual presentó un gran marco de público y tuvo a los argentinos como grandes protagonistas de toda la semana dentro de las canchas.

Francisco Cerúndolo eliminó en semifinales a Tomas Etcheverry.

La raqueta número 1 del país confirmó su buen presente, rumbo al Top Ten que es uno de los principales objetivos del 2026. En el camino quedó su amigo personal que también sumará fuerte para la clasificación en la nómina del ATP a partir del lunes.

Será su tercera definición como local, aunque en las anteriores no pudo coronar con el trofeo. Ahora irá por la vencida nuevamente ante su público que lo hará sentirse 100% local.

La final

La final será entre los dos mejores preclasificados del certamen. Cerúndolo que marcha en el escalón número 19 y Darderi que está en el 22 actualmente. Será el último partido más lógico que podía imaginarse en la previa y la particularidad es que Darderi es nacido en la Argentina, pero por un tema de apoyo profesional decidió nacionalizarse italiano y representar a ese país.