Un violento hecho ocurrió a la madrugada, tras un llamado al 911 RN Emergencias que alertó sobre disturbios en calle Ushuaia, en la localidad de Fernández Oro. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría 26° pudo confirmar daños en una vivienda y tomó testimonio a una vecina, quien relató que escuchó la rotura de un vidrio y, al asomarse, observó a tres hombres frente a su casa.

Según su declaración, uno de ellos extrajo un arma de fuego, la cargó y le apuntó directamente. Ante esa situación, la mujer se arrojó al suelo para resguardarse.

Otro vecino denunció disparos

A pocos metros, otro residente afirmó que los mismos sujetos efectuaron disparos contra su vivienda. Esa información fue incorporada al parte policial y motivó un despliegue inmediato en la zona.

Con los datos aportados —vestimenta y características físicas— los efectivos realizaron recorridas por calles cercanas y lograron interceptar a dos hombres que coincidían con la descripción.

Dos detenidos y un prófugo

Los sospechosos, de 24 y 29 años, fueron trasladados a la unidad policial para su identificación y quedaron a disposición de la Justicia provincial. El tercer involucrado continúa siendo buscado.

En paralelo, intervino el Gabinete de Criminalística, que realizó pericias en el lugar, relevó indicios balísticos y documentó los daños materiales. Ese trabajo técnico será clave para el avance de la investigación judicial.

Intervención policial rápida

La actuación de la Policía permitió contener la situación en pocos minutos, tras el llamado al sistema de emergencias 911 RN. La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades y la eventual imputación de los detenidos.