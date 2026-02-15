La sorpresa de este arranque de temporada en la Argentina era Independiente Rivadavia que en el cierre del sábado por la 5ª fecha en el Apertura 2026 cayó con Belgrano de Córdoba como local en Mendoza 1 a 0 y dejó su invicto y la punta de la zona B.

Franco Vázquez a los 37 minutos del primer tiempo abrió la cuenta para la visita que venía haciendo mejor las cosas a nivel colectivo. Un tiro de esquina lanzado desde la derecha por un zurzo, se cerró con la comba perfecta para el ingreso del experimentado medicampista que de aire definió poniendo su pie izquierdo.

Nunca pudo el dueño de casa tomar las riedas del juego. El buen mediocampo visitante con el Mudo Vázquez como estandarte lo fue aislando cada vez más a Sebastián Villa en la ofensiva. El colombiano fue el único que intentó en el complemento tratar de revertir la situación, pero quedó muy solo en los últimos metros.

Por la presión de estar en lo más alto o simplemente el desgaste físico de este comienzo frenético de temporada, Independiente no tuvo frescuar ni conexión y terminó siendo superado con justicia.

A partir de esta caída, cambia el panorama del grupo que ahora pasó a ser liderado por Tigre que en el ya lejano jueves le ganó a Aldosivi como local 1 a 0.

Formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Alcides Benítez; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinsky.

La previa

A la espera de lo que será su debut en la Copa Libertadores de América, el campeón de la Copa Argentina hace colchón de puntos en el certamen doméstico, pero el técnico Alfredo Berti ha encontrado semejante rendimiento que La Lepra ganó los cuatro que jugó hasta el momento.

El técnico de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, participó en la semana de la inauguración de un mural que los hinchas pintaron en su honor.

Encima, el mercado de pases le dio revancha y mientras Sebastián Villa parecía vendido a cualquier lugar, al colombiano se le complicó hallar nuevos rumbos y regresó a Independiente en lo que parece será su destino final de esta 2026.

El extremo está probado en todo contexto, pero su vida extra deportiva le pasa factura y conseguir quién desembolse los 6 millones de dólares por él no viene fácil. Mientras, los hinchas del líder contentos.

Enfrente un conjunto cordobés que le puede ganar a cualquiera. Duro, durísimo y con un 10 de los que quedan pocos como Lucas Zelarayán. El enganche de los goles lindos promete acción en Mendoza.

Lucas Zelarayán, el 10 de Belgrano amortiza cualquier entrada en el fútbol argentino.

Belgrano no tiene un andar perfecto, pero sí ha cumplido un gran comienzo que lo mantiene invicto con 8 puntos, a cuatro de su rival de esta noche a partir de las 22.

En Tucumán

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, y también por la zona B del Apertura 2026, Atlético goleó como como local a Estudiantes de Río Cuarto por 4 a 0.

La apertura del marcado llegó sobre la media hora a través de Renzo Tesuri, terminando una jugada que empezó en un saque lateral desde la derecha y se movió por todo el frente de ataque.

El dueño de casa todavía no ha ganado en el 2026, tiene dos puntos, y recibirá al recién ascendido que solamente ha conseguido una unidad en las cuatro presentaciones anteriores. Dirige Daniel Zamora.

Ocho minutos más tarde del primer y antes del descanso, el Decano amplió la cuenta de penal, en la definición de su delantero Leandro Díaz.

Ya en el complemento, en los últimos minutos, Díaz marcó el segundo de su cuenta personal en la noche y a los 44 se anotó Nicolás Laméndola para terminar de confirmar la primera victoria de Atlético en el campeonato.