El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que el domingo 15 de febrero se presentará con cielo algo a parcialmente nublado en gran parte de la provincia de Neuquén, temperaturas en ascenso por la tarde y vientos predominantes del sector oeste y noroeste.

Cómo estará el tiempo en Neuquén Capital

En Neuquén Capital la jornada comenzará con cielo algo nublado y una temperatura de 19 grados durante la madrugada, con viento del sudoeste entre 13 y 22 km/h. Por la mañana se mantendrán condiciones similares y una mínima cercana a los 20 grados.

Durante la tarde se registrará el pico térmico, con una máxima prevista de 31 grados y viento del noroeste entre 23 y 31 km/h. Hacia la noche, el cielo seguirá algo nublado, la temperatura descenderá a 27 grados y el viento será leve del sudoeste.

Panorama en el interior provincial

En Zapala se espera una madrugada fresca, con 9 grados y cielo algo nublado. La temperatura ascenderá hasta los 28 grados por la tarde, bajo un escenario parcialmente nublado y viento del noroeste entre 23 y 31 km/h. Por la noche aumentará la nubosidad y se prevén 21 grados.

Para San Martín de los Andes el SMN anticipa una de las jornadas más frescas de la provincia. La madrugada marcará 5 grados y la máxima llegará a 19 grados por la tarde, con nubosidad parcial y viento del oeste. Hacia la noche el termómetro descenderá a 14 grados.

En Chos Malal el día comenzará con 10 grados y cielo algo nublado. Por la tarde la temperatura alcanzará los 30 grados, con viento del noroeste entre 23 y 31 km/h. La noche cerrará con 21 grados y condiciones estables.