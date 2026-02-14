Huracán de Parque Patricios y Sarmiento de Junín se enfrentarán este sábado, desde las 19.45. El partido, válido por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, irá en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

El Globo viene de ganar el clásico contra San Lorenzo con un tanto de su goleador Jordy Caicedo, mientras que el Verde se impuso ante Atlético Tucumán en un duelo clave por la permanencia.

El encuentro se emitirá por las emisoras de Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1 y RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias.

El Globo se quedó con el clásico contra San Lorenzo gracias al gol de Jordy Caicedo, goleador del equipo y del campeonato, y consiguió su primera victoria en la temporada. Anteriormente había caído 2 a 1 con Independiente Rivadavia, y empató frente a Banfield y Atlético Tucumán. Los dirigidos por Diego Martínez quieren tomar el triunfo ante el Ciclón y volver a sumar de a tres como local.

Sarmiento logró un victoria clave frente Atlético Tucumán cuando se impuso por 2 a 1 en Junín, en un partido que puede ser trascendental a fin de año por la tabla de promedios, que tiene al Verde en el 29° puesto y al Decano en el 25° lugar. El equipo dirigido por Facundo Sava suma seis puntos en el Apertura, con dos victorias (Atlético Tucumán y Banfield) y dos derrotas (Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia).

Probables Formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Oscar Cortés, Alejandro Martínez; Eric Ramírez y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Sarmiento de Junín: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Manuel García, Yair Arismendi; Diego Churín y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Hora de Inicio: 19:45

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Salomé Di Iorio

Estadio: Tomás Adolfo Ducó