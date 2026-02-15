El estadio de Jorge Newbery de Villa Mercedes, en San Luis, será escenario de la final a partido único entre los ganadores de las zonas Patagónica y Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, entre La Amistad de Cipolletti y FADEP de Rusell, departamento de Maipú en Mendoza.

El cotejo se jugará desde las 17, contará como árbitro principal al tandilense, Diego Saúl Novelli, completarán la cuaterna como asistentes Martín Daniel Nardelli y Leonel Matías Suárez y será cuarto árbitro, Lautaro Manuel Paletta.

El ganador del cruce, que en caso de empate en el tiempo reglamentario se definirá por penales, ascenderá al Torneo Federal A 2026 que se jugará desde fines de marzo.

Cerca de de 2.000 hinchas de la entidad rionegrina viajaron en distintos medios para acompañar al representativo del alto valle. Se espera que el estadio del "Aviador", muestre un gran marco de público de ambas parcialidades.

La Amistad accedió por primera vez a la definición por el ascenso. En dos finales patagónicas (2022-25) ante Jorge Newbery y Comisión de Actividades Infantiles (CAI) ambos clubes de Comodoro Rivadavia.

Por el lado de FADEP, también un club joven, cuenta con un plantel experimentado con el ex arquero Diego Pozo como entrenador y con otro ex golero el recordado Sebastián Torrico, el máximo responsable de la institución.