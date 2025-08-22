Mercedes-Benz lanzó en Neuquén la nueva Vito Touring 119: hasta 9 plazas y tecnología avanzada

Mercedes-Benz presentó en Neuquén la nueva Vito Touring 119, una de las dos versiones que comenzarán a comercializarse en la provincia junto a la Vito Mixta. El lanzamiento se realizó durante un Open Day organizado por la concesionaria Taraborelli, donde clientes y potenciales compradores probaron las unidades y recibieron asesoramiento de especialistas.

La Vito Touring 119 se destaca por su configuración flexible de asientos (de 2 a 9 plazas), amplias prestaciones tecnológicas y altos estándares de seguridad, adaptándose tanto al transporte ejecutivo como a usos mixtos en la región de Vaca Muerta y alrededores.

Dos versiones y precios disponibles

Según Pablo Lomazzi, gerente de Taraborelli, la gama está compuesta por:

Vito Touring 119 : versión equipada para transporte de pasajeros ejecutivos. Precio estimado: 80.000 dólares .

Vito Mixta: orientada a familias o actividades deportivas. Precio estimado: 65.000 dólares.

Ambos modelos ofrecen planes de financiación propios o a través de entidades bancarias, con un anticipo de 30% y cuotas ajustadas a la unidad elegida.

Tecnología y conectividad de alta gama

La nueva Vito incorpora elementos presentes en vehículos de segmento E, como:

Motor 2.0 turbo de 190 CV con bajo consumo.

Pantalla de 10,25 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto.

Tres puntos de carga (dos USB y un cargador inalámbrico) .

Faros LED Multibeam , que se adaptan a la visibilidad y a las curvas.

Cámara 360° y sensores de punto ciego.

“Es una unidad diseñada para brindar comodidad y conectividad incluso en caminos de ripio, gracias a su protección inferior completa”, destacó Gastón Levi, jefe de producto Vans de Prestige Auto SAU.

Seguridad integral para pasajeros y carga

En materia de seguridad, la Vito Touring 119 cuenta con:

8 airbags distribuidos en todo el habitáculo .

Sistemas ADAS de asistencia al conductor.

Frenado de emergencia activo y sensores auditivos delanteros y traseros.

La flexibilidad permite adaptar la unidad tanto para transporte de pasajeros como para carga de equipajes, sin sacrificar espacio ni seguridad.

A quiénes está dirigida

La nueva Mercedes-Benz Vito apunta a empresas de transporte ejecutivo y turismo, familias y grupos deportivos que requieren espacio adaptable; y servicios de transfer y logística VIP en la zona de Neuquén y Vaca Muerta.