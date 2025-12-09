Llegan las fiestas, las vacaciones y el verano, y muchos vecinos y familias planean sus viajes en auto hacia destinos cercanos o más alejados, tanto dentro de Argentina como hacia los países limítrofes.

Como cada año durante la temporada estival, es importante tener el vehículo con el cual se vaya a viajar en condiciones y cumpliendo todos los requisitos obligatorios, para evitar accidentes o tragedias en los viajes.

En caso de no tener tiempo ni el dinero para realizar un mantenimiento completo, al menos se debe contemplar los servicios básicos para que el rodado funcione correctamente. Si bien en estas épocas de Año Nuevo y Navidad llevar el auto al taller es costoso, es fundamental para preservar la vida útil del motor.

Algunas de las cosas a tener en cuenta antes de partir es el service completo del auto, el cual suele incluir cambio de aceite, alineación y balance, cambio de filtros y, en caso de necesitarlo, cambio de pastillas de freno. Estos trabajos pueden realizarse en talleres mecánicos o en los talleres de las propias concesionarias.

Valores aproximados en la ciudad

En caso de realizarlo en Neuquén, los talleres locales aclaran que el precio del service depende del auto, el modelo y su chasis, ya que cada uno lleva distinto aceite y distintas cantidades.

En términos generales, los mecánicos de la zona están manejando service completos de entre $280 mil (sin alineación ni balanceo) y $600 mil, según el lugar donde se realice. En algunos talleres se aclara que el servicio incluye lavado e inspección general de todo el vehículo.

Además de las particularidades de cada rodado, que varía también si se trata de camioneta pick up, en algunos detallan que la alineación y el balanceo se cobran aparte, con un costo de $40 mil y $52 mil respectivamente, llegando a un total estimado de $380 mil.

En otros talleres la alineación, el balanceo y la rotación de cubiertas van desde los $65 mil para los autos más comunes, $80 mil para pick ups y $100 mil para vehículos más pesados.

En cuanto al cambio de pastillas de freno, el valor es más alto y ronda entre los $300 mil y $400 mil en vehículos de línea liviana. Pick ups se elevan hasta los $650 mil y puede llegar hasta el millón, según la marca.

En caso de llevar el vehículo a la concesionaria oficial que corresponda, los precios dependen de cada marca pero el service puede llegar a tener un valor de $400 mil, sin alineación pero con rotación de cubiertas.

Otras recomendaciones para un viaje seguro

Antes de salir a la ruta, con los neumáticos fríos, calibrarlos de acuerdo con la presión recomendada por el fabricante, según el peso a transportar. No olvidarse de revisar la rueda de auxilio.

Corroborar que las luces reglamentarias están en orden, revisar el estado de la batería y verificar que están todos los elementos para una emergencia.

También se recomienda verificar el estado de la ruta y los caminos que lleven hacia el destino, para pensar cómo realizar el viaje con tiempo.