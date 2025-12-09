La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin donde Lando Norris se consagró campeón del mundo en una apasionante definición. Por otro lado, también se conoció al ganador de la copa “Destructores”, el ranking menos esperado y que tiene al brasilero Bortoletto como el ganador. Colapinto 9ª

El Kick Sauber de Gabriel Bortoleto, con un total de casi cuatro millones de dólares en arreglos, fue el auto que más gastó en la temporada luego de accidentes y abandonos. El fuerte accidente en el GP de Brasil, fue el más costoso para el piloto, llegando hacer destrozos de 2.4 millones.

En segundo lugar estuvo el Red Bull de Yuki Tsunoda, con casi 3.5 millones. El podio lo completa el campeón Lando Norris, con 2 millones 800 mil pesos.

1.877.000 millones de dólares en gastos para el iloto argentino

Franco Colapinto ocupa el 9º puesto del ranking, con un gasto total de 1.877.000 millones de dólares. Pese al flojo andar del Alpine, tanto el argentino como Gasly (1.327.000) quedaron por debajo de corredores como Norris, leclerc, Piastri; incluso que Jack Dooham, quien inició la temporada y en sus pocas carrera gastó 2.1 millones.

Bortoleto y un duro accidente en el GP de Brasil

Por otro lado, a nivel equipos el dueño del "título" fue Alpine, quien sumando sus tres pilotos, sumó poco más de 5.3 millones de dólares, por encima de los cinco de McLaren y Kick Sauber. Mercedes fue el que menos gastó con 1.3 millones.

En total contando los 21 pilotos que competieron, se gastó un total de 37.2 millones en reparaciones. Max Verstappen, de Red Bull, fue último, con apenas 450 mil dólares, Russell de Mercedes, anteúltimo, con 475 mil y Esteban Ocon, de Haas con 629 mil.