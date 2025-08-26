Autotec SRL refuerza su compromiso con empresas y particulares en Neuquén

Autotec SRL, empresa con más de 25 años de trayectoria en el sector automotor, anuncia la ampliación de sus servicios de mantenimiento integral de vehículos para atender tanto a grandes flotas empresariales como a clientes particulares.
La compañía ofrece un servicio técnico completo en mecánica, electricidad, electrónica y diagnóstico computarizado, sumando además gestión de neumáticos, lavado profesional y certificaciones de equipos, con el respaldo de un equipo altamente capacitado.
“En Autotec sabemos que cada vehículo es clave, ya sea parte de una flota corporativa o de uso personal. Nuestro compromiso es brindar el mismo nivel de servicio, tecnología y cuidado para que empresas y particulares puedan contar siempre con un vehículo seguro, confiable y en óptimas condiciones”, señalaron.
Con sede en Neuquén capital, Autotec SRL (info@autotecservice.com.ar (11) 26640957) se posiciona como socio estratégico de empresas líderes del sector energético y de servicios, entre ellas Pampa Energía, Vista Energy, TGN, Worley, Enerflex, Transener, Aspro, Phoenix, entre otras.
Hoy la compañía busca acercar esa misma calidad y confiabilidad a la comunidad en general, brindando también atención a particulares.