Un recorrido que duró segundos antes del descontrol

Un grave siniestro vial sacudió este domingo por la noche la zona del barrio Militar, cuando el chofer de un colectivo de la empresa Koko se descompensó apenas iniciado el recorrido desde la Terminal. La unidad avanzó sin control con dos o tres pasajeros a bordo y desencadenó una serie de choques que paralizaron al vecindario.

El primer impacto: un taxi destruido

El micro circulaba por 12 de Septiembre cuando, alrededor de las 21:30, chocó violentamente contra un taxi. El impacto desplazó al vehículo y marcó el inicio de una secuencia que mantuvo en alerta a todos los presentes.

Subida a la vereda, árboles golpeados y una casa en la trayectoria

Tras embestir al taxi, el colectivo subió a la vereda, avanzó sin freno y golpeó varios árboles sobre la intersección con Manuel Bejarano. La unidad terminó deteniéndose cuando se incrustó en una vivienda, provocando daños de consideración en la estructura.

Un pasajero que viajaba en el micro describió lo ocurrido a Neuquén en Noticias.

"Tomé el micro a las 21:30 en la terminal. Éramos dos o tres pasajeros. Primero escuchamos un ruido a chapa y pensamos que había atropellado a un ciclista. Miro por la ventana y veo un taxi derrapando con la cola hundida. Miro al chofer y lo veo inconsciente".

La fuga de gas: el momento más crítico del incidente

El choque final contra una casa afectó la instalación de gas del inmueble y generó una fuga que obligó a cerrar la zona de inmediato. Bomberos, personal policial y equipos técnicos de Camuzzi trabajaron para cortar el suministro y evitar un riesgo mayor.

El chofer fue asistido en el lugar y trasladado con lesiones.

Temor, indignación y un barrio en silencio

Pensar que, si en la unidad viajaban niños, personas mayores o embarazadas genera preocupación, por un lado, y alivio por el otro, ya que los dos o tres pasajeros no sufrieron lesiones. Una descompensación de este tipo en pleno servicio público podría haber terminado en una tragedia, que, por suerte, no fue lo que ocurrió este domingo.

El operativo demandó varias horas y los daños se evaluaban aún en la vivienda, el taxi y los árboles que quedaron destruidos en la trayectoria del colectivo.