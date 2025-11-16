Un hombre, de unos 40 años, fue muerto de un disparo en la espalda en el barrio Provincias Unidas de la ciudad de Neuquén.

El hecho ocurrió cerca de las 19 de este domingo y según testimonios de testigos, la muerte se dio en el marco de una violenta pelea.

En tanto, dos de sus hermanos resultaron gravemente heridos y se encuentran internados en el Hospital Castro Rendón. Al parecer ingresaron al hospital con lesiones provocadas por armas blancas.

Según los primeros testimonios, los atacantes llegaron a bordo de una camioneta, descendieron del vehículo y agredieron a los tres hermanos utilizando armas de fuego y armas blancas. Tras el brutal ataque, huyeron en dirección al oeste de la ciudad. Se desconocen las causas del hecho.

En el lugar trabaja personal de Criminalística, mientras avanzan las investigaciones para identificar y detener a los responsables.

Noticia en desarrollo