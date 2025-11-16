¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 16 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Esta tarde

Crimen en barrio Provincias Unidas: un hombre fue asesinado de un disparo y dos hermanos están graves

Un hombre murió tras recibir un tiro en la espalda este domingo por la tarde. Sus dos hermanos quedaron gravemente heridos y fueron trasladados al Hospital Castro Rendón. 

Por Pablo Montanaro
Domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 23:10
PUBLICIDAD

Un hombre, de unos 40 años, fue muerto de un disparo en la espalda en el barrio Provincias Unidas de la ciudad de Neuquén.

El hecho ocurrió cerca de las 19 de este domingo y según testimonios de testigos, la muerte se dio en el marco de una violenta pelea.

En tanto, dos de sus hermanos resultaron gravemente heridos y se encuentran internados en el Hospital Castro Rendón. Al parecer ingresaron al hospital con lesiones provocadas por armas blancas.

Según los primeros testimonios, los atacantes llegaron a bordo de una camioneta, descendieron del vehículo y agredieron a los tres hermanos utilizando armas de fuego y armas blancas. Tras el brutal ataque, huyeron en dirección al oeste de la ciudad. Se desconocen las causas del hecho. 

En el lugar trabaja personal de Criminalística, mientras avanzan las investigaciones para identificar y detener a los responsables.

 

Noticia en desarrollo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD