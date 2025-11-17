Un choque violento en una esquina clave del bajo

Un grave episodio vial se registró este lunes a primera hora en el bajo neuquino, cuando un policía que circulaba en moto fue embestido por un VolksWagen Bora en la esquina de Sarmiento y Lainez. El impacto ocurrió minutos después de las 6:30 y dejó al motociclista tendido en el asfalto.

El personal del SIEN llegó hasta el lugar y asistió a la víctima, que luego fue trasladada por prevención a un centro de salud.

Abandono de persona en plena calle

Tras el choque, el conductor del Bora se alejó de la escena sin detenerse, dejando al policía lesionado, tirado en el asfalto. La fuga encendió preocupación entre quienes transitaban por el sector y activó un rápido operativo de búsqueda.

La actitud de escapar después de un siniestro de esta magnitud generó fuerte malestar entre los presentes y entre quienes observaban la secuencia desde la distancia.

Las cámaras marcaron el camino de la persecución

Gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad, pudieron identificar el recorrido del vehículo mientras se alejaba del lugar del impacto. Esa información permitió ubicar el Bora minutos más tarde sobre Ignacio Rivas, en la esquina con Houssay, a pocas cuadras de donde había ocurrido el choque.

En el auto viajaban un hombre y una mujer, ambos demorados tras ser encontrados por el personal policial.

Un operativo urgente para cerrar una fuga irresponsable

El procedimiento permitió secuestrar el vehículo y avanzar con las actuaciones correspondientes por el choque y el abandono de la persona. Las tareas de seguridad se concentraron primero en asistir al motociclista y luego en interceptar al automovilista y a su acompañante, que intentaban seguir circulando pese a la gravedad del hecho.

Un caso que reaviva la preocupación por la conducción irresponsable

El episodio vuelve a poner en agenda los riesgos del manejo imprudente en horarios de poco tránsito, cuando muchos trabajadores —incluidos policías y personal esencial— se desplazan hacia sus puestos. La combinación de velocidad, falta de control y fuga posterior suma un nivel de gravedad que dejó malestar entre quienes siguieron el operativo en el bajo.