La empresa Aguas Rionegrinas (ARSA) advirtió ante la detección de nuevos intentos de estafas en distintas ciudades de la provincia. Según se informó, personas ajenas a la firma se presentan como supuestos trabajadores de la empresa, ofreciendo obras o servicios a cambio de dinero, en una maniobra fraudulenta que busca engañar a usuarios del sistema de agua y cloacas.

Desde la empresa se remarcó que ningún trabajador de ARSA está autorizado a solicitar dinero, datos personales o bancarios —como CBU, CVU o números de cuenta— para la realización de obras, trámites o gestiones vinculadas al servicio. La recomendación es no entregar información sensible y no realizar ningún tipo de pagos ante este tipo de ofrecimientos.

Una investigación interna que realizó la empresa en las últimas semanas reveló que los estafadores estarían utilizando mensajes y respuestas en nombre de la empresa, desde teléfonos con características 0291, 011 y otras, intentando obtener datos mediante engaños digitales. Por este motivo, ARSA reafirmó que el único canal oficial de atención digital es el chatbot de WhatsApp 2920-40-2808, habilitado para reclamos y consultas seguras.

La empresa solicitó a la comunidad mantenerse atenta, verificar siempre la identidad de quienes se presentan en nombre de Aguas Rionegrinas, y denunciar cualquier situación sospechosa ante las autoridades locales o en las oficinas comerciales más cercanas. La medida busca prevenir fraudes, proteger a los usuarios y preservar la confianza institucional.

