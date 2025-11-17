¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 17 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
EN GUARDIA

Alertaron por maniobras de estafa telefónica en nombre de Aguas Rionegrinas

Personas se hacen pasar por personal de ARSA para ofrecer obras o servicios a cambio de dinero. Desde la empresa recordaron que ningún trabajador está autorizado a solicitar pagos ni datos bancarios

Por Fabian Rossi
Lunes, 17 de noviembre de 2025 a las 08:45
PUBLICIDAD
La empresa advirtió que la única línea habilitada para consultas es el chatbot de WhatsApp

La empresa Aguas Rionegrinas (ARSA) advirtió ante la detección de nuevos intentos de estafas en distintas ciudades de la provincia. Según se informó, personas ajenas a la firma se presentan como supuestos trabajadores de la empresa, ofreciendo obras o servicios a cambio de dinero, en una maniobra fraudulenta que busca engañar a usuarios del sistema de agua y cloacas.

Desde la empresa se remarcó que ningún trabajador de ARSA está autorizado a solicitar dinero, datos personales o bancarios —como CBU, CVU o números de cuenta— para la realización de obras, trámites o gestiones vinculadas al servicio. La recomendación es no entregar información sensible y no realizar ningún tipo de pagos ante este tipo de ofrecimientos.

Una investigación interna que realizó la empresa en las últimas semanas reveló que los estafadores estarían utilizando mensajes y respuestas en nombre de la empresa, desde teléfonos con características 0291, 011 y otras, intentando obtener datos mediante engaños digitales. Por este motivo, ARSA reafirmó que el único canal oficial de atención digital es el chatbot de WhatsApp 2920-40-2808, habilitado para reclamos y consultas seguras.

La empresa solicitó a la comunidad mantenerse atenta, verificar siempre la identidad de quienes se presentan en nombre de Aguas Rionegrinas, y denunciar cualquier situación sospechosa ante las autoridades locales o en las oficinas comerciales más cercanas. La medida busca prevenir fraudes, proteger a los usuarios y preservar la confianza institucional.

-

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD