Un accidente de tránsito se registró en la madrugada de este domingo sobre la Ruta Nacional 3, en el tramo que une Las Grutas con San Antonio Oeste, a la altura de la curva previa al Centro Minero. El siniestro dejó una mujer fallecida que fue identificada como Magalí Pedernera Navarro, de 27 años y un hombre herido, ambos ocupantes del vehículo que volcó tras despistarse violentamente.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 horas, cuando, por causas que aún se investigan, el automóvil Fiat Siena impactó contra un talud y volcó, provocando lesiones de gravedad en sus dos ocupantes. La mujer fue asistida en el lugar por personal de Seguridad Vial y equipos de Salud, y trasladada de urgencia al hospital “Aníbal Serra” de San Antonio Oeste. Debido a la complejidad de su cuadro, fue derivada a Viedma, pero falleció durante el traslado. El acompañante masculino permanece internado en observación en el hospital y su estado de salud es reservado, con diversas lesiones.

La fiscal Yanina Estela Passarelli intervino en la causa y dispuso la entrega del cuerpo a los familiares de la víctima. El accidente generó conmoción en la comunidad y reavivó la preocupación por la seguridad vial en rutas provinciales y nacionales, especialmente en tramos con antecedentes de siniestralidad. La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del siniestro, incluyendo peritajes sobre el estado del vehículo, la calzada y posibles factores humanos. La ruta permaneció habilitada al tránsito, aunque con asistencia de personal policial durante las tareas de rescate y peritaje.